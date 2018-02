Waarom België een echt investeringspact nodig heeft

Van alle uitgaven die in België worden gedaan, vloeit jaarlijks slechts 5 procent naar investeringen. Dat is ondermaats vergeleken met andere Europese landen en daar wil de federale regering iets aan doen.

Het investeringspact van de federale regering is het stokpaardje van premier Charles Michel (MR). Hij stelt het morgen zelf voor in het parlement. Het pact moet aantonen dat de regering-Michel helemaal geen harde besparingsregering is, maar investeert. Een boodschap die er vooral in Franstalig België - waar men gruwelt van besparingen - als zoete koek zou moeten ingaan. Michel wil tegen 2030 een pakket van 60 miljard euro investeringen samenstellen. Daarbij wordt gemikt op investeringen in digitale technologie, mobiliteit, energie, veiligheid en gezondheidszorg.

Inhaalbeweging

De vraag is evenwel of België met het investeringspact een inhaalbeweging kan maken. Een deel van de miljarden uit het investeringspact van Michel waren eigenlijk al gepland. Denk aan de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, investeringen in het spoor of het nieuwe glasvezelnetwerk van Proximus.

Dat er nood is aan investeringen in ons land is een understatement. De Brusselse tunnels moeten soms maanden dicht doordat de plafonds afbrokkelen, de talrijke files blijven aangroeien, en dan zijn er nog de gebrekkige staat van sommige wegen en de problemen bij het openbaar vervoer. Het is allemaal geen toeval, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank (NBB).

Uit een studie die de instelling eind 2016 maakte, blijkt dat de overheidsinvesteringen in België sinds begin jaren 70 met de helft verminderd zijn. Vandaag bedragen ze slechts zo’n 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of zo’n 10 miljard euro.

Beknibbeld op investeringen

Die terugval is een gevolg van de besparingen in de jaren 80. Om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, werd in die periode vooral beknibbeld op investeringen. Sindsdien schommelen de investeringen tussen 2 en 2,5 procent van het bbp.

Daarmee doen we minder goed dan andere Europese landen en scoren we lager dan het Europese gemiddelde. Alleen Italië, Portugal, Ierland en Duitsland scoren nog slechter. In de Scandinavische landen wordt dubbel zoveel geïnvesteerd.

Wat nog meer tegen België spreekt, is dat we in verhouding tot andere landen veel uitgeven, maar dus niet aan investeringen. ‘België onderscheidt zich door de combinatie van zwakke investeringen en hoge uitgaven’, schrijft de Nationale Bank. Zes West-Europese landen slagen er zelfs in meer te investeren, terwijl ze in totaal minder uitgeven.

Van alles wat België uitgeeft, vloeit slechts 5 procent naar investeringen. Het meest wordt uitgegeven aan pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs en administratie.

België komt met zijn jaarlijkse 10 miljard net toe om de bestaande investeringen te onderhouden. ‘De Belgische overheidsinvesteringen compenseren amper de waardevermindering’, aldus de Nationale Bank.

Er is dus werk aan de winkel. Al is het maar omdat investeringen een positieve impact hebben op de economische groei. ‘Op lange termijn groeit het bbp met bijna 2 procent in vergelijking met de situatie zonder investeringen’, stelt de NBB.