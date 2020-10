Wallonië en Brussel hebben hoogste besmettingsgraad van Europa

Het is somberheid troef over de Belgische corona-statistieken. De pandemie blijft in steeds hogere golven over ons heen rollen.

De Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht bracht vrijdag misschien wel zijn donkerste persconferentie in zeven maand crisisbeleid. Boodschap: het aantal besmettingen blijft verder doorstijgen - met nieuwe recordcijfers - net als de ziekenhuisopnames en overlijdens. Om het allemaal nog wat erger te maken, grijpt het virus steeds sneller steeds meer de meest kwetsbare senioren, precies de groepen die in het ziekenhuis intensieve zorg nodig hebben.

Zieke man van Europa

België is de zieke man van Europa. Dat zette Van Gucht nog eens extra in de verf door er de cijfers van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) bij te halen. Uit de statistieken blijkt Wallonië de meest getroffen Europese regio, met 1.413 gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken. Brussel staat op 2, met een incidentiegraad van 1.350, gevolgd door een klad Tsjechische regio's. In de top-20 staat behalve het Nederlandse Zuid-Holland (830) en het Engelse Noordwesten rond Liverpool en Manchester ( 768) verder geen enkele regio uit West-Europa.

In Vlaanderen ligt de incidentiegraad bijna drie keer lager (546 gevallen per 100.000 inwoners). Het noorden lijkt intussen wel aan een inhaalbeweging bezig. De snelste toenames in nieuwe gevallen doen zich voor in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, waarbij het aantal gevallen elke zeven dagen verdubbelt. West-Vlaanderen deelt mee in de klappen die over de taalgrens worden uitgedeeld in Wallonië en over de landsgrens in Frankrijk. Het Franse noorden telt ook heel wat gevallen, met onder meer de stad Roubaix die flirt met 2.000 gevallen per 100.000 inwoners kent. Ook de stad Luik heeft overigens een 14-daagse incidentie per 100.000 van 1.909.

Vlaanderen zit wel nog flink onder de niveaus van het zuiden. Steven Van Gucht: 'Het hoogste aantal gevallen zien we nog altijd in Luik (gemiddeld 1.954 gevallen per dag), Henegouwen (1.691) en Brussel (1.525). Luik en Henegouwen zijn verontrustend, de cijfers stijgen door en verdubbelen om de acht à negen dagen.'

20.000 gevallen per dag

Terwijl de Luikse ziekenhuizen vol liggen, blijven de besmettingscijfers doorschieten. Afgelopen maandag waren er bijna 13.000 vastgestelde gevallen, de voorbije zeven dagen waren er gemiddeld 10.454 besmettingen. De cijfers verdubbelen om de zeven dagen. Volgens Van Gucht gaat het wellicht deze week naar meer dan 20.000 gevallen per dag. 'Het betekent dat meer dan 1 op de 100 Belgen momenteel besmettelijk is.'

Nog erger is dat het virus steeds meer overslaat van jong naar oud. De meeste besmettingen gebeuren weliswaar nog steeds bij de twintig- tot dertigjarigen, maar de toename is minder groot dan de andere leeftijdsgroepen. De gemiddelde leeftijd neemt toe. De helft van de gevallen is momenteel ouder dan 37 jaar. Het aantal positieve gevallen onder de zestigplussers verdubbelt op weekbasis.

De hoogste toename vindt bij de negentigplussers plaats, met een verdubbeling om de vijf dagen tijd. Ze vertonen intussen de tweede hoogste besmettingsgraad, na de twintigers. Steven Van Gucht: 'Dat zal zich jammer genoeg vertalen in een verdere stijging van de hospitalisaties en ook van de overlijdens.' Studies leren dat 14 procent van 85-jarigen die covid-19 oploopt, sterft. Vanaf 90 jaar en ouder loopt dat op tot een kwart van de mensen. Afgelopen maandag waren er al 49 overlijdens, gemiddeld ging het om 35 per dag afgelopen week.

De conclusie is dat de Luikse regen stilaan het hele grondgebied doorweekt. Het is slecht en zicht op beterschap is er amper. De ziekenhuiscijfers verdubbelen om de acht dagen. Donderdag zijn net geen 500 mensen opgenomen - dat is in één keer het aantal bedden van een klein Belgisch ziekenhuis. Die 496 opnames komen akelig dichtbij het recordaantal dagopnames tijdens de pandemie in het voorjaar - 629 op 28 maart. Daarna duurde het een week voor de cijfers echt begonnen te zakken - tijdens een volledige lockdown overigens.

Er liggen nu 3.649 patiënten met covid-19 in onze Belgische ziekenhuizen - in april ging het richting 6.000 op de piek. 573 onder hen liggen op intensieve zorgen, een verdubbeling om de negen dagen. 'De komende week wordt cruciaal om onze ziekenhuiscapaciteit te vrijwaren', aldus Steven Van Gucht.