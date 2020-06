Wallonië wil geen nucleair afval opslaan

Het Waals Gewest heeft een negatief advies gegeven over de opslagplannen voor kernafval van het Niras, de instelling die in België het radioactief afval beheert. Dat meldt het kabinet van Waals minister van Milieu Céline Tellier zaterdagochtend.

De plannen voor opslag van nucleair afval werden in april uit de doeken gedaan bij de verplichte bevolkingsraadpleging daarover. Het Niras stelt voor het afval in de grond te steken, maar de exacte locaties van de opslagplaatsen werden niet gecommuniceerd.

'De beslissing over het nucleair afval blijven uitstellen, betekent dat we onnodige lasten doorschuiven naar de volgende generaties.' Dat zegt het Belgische nationale orgaan voor radioactief afval Niras zaterdag. 'We denken daarbij aan milieurisico's, financiële risico's en het gevaar dat opgebouwde kennis en expertise verloren gaan. Wachten is dus geen optie meer', aldus woordvoerster Sigrid Eeckhout.