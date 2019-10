Walter De Donder: 'Er zijn wijken die ontvolkt zijn van onze eigen mensen'

'Het probleem van migratie durven erkennen en benoemen is een eerste stap', tweette De Donder , met de video in bijlage. 'Naast kansen voor inburgering.'

In het filmpje vertelt De Donder dat hij vaak in Antwerpen komt. 'Ik ken er een paar regio's die zwaar getroffen zijn door migratie en foute inburgering. De grote fout die we als CD&V gemaakt hebben, is om die problemen te ontkennen. We hebben dat ontkend onder het mom van 'het multiculturele heeft voorrang', 'we moeten iedereen omarmen'.'