Wapenfabrikant FN Herstal deelt postbus met Chinese staat

Op dezelfde Luxemburgse postbus die China gebruikt om miljardeninvesteringen belastingvrij te houden, vinden we ook de wapenfabrikant FN Herstal, volledig eigendom van Wallonië, terug.

De Luxemburgse postbus van het kantoor Intertrust, aan de rue Eugène Ruppert 6, wordt lang niet alleen benut door de Chinese staat. We botsten er ook op de Fabrique Nationale d’Herstal, de 128 jaar oude wapenfabrikant die voor 100 procent eigendom van de Waalse regering is. Het bedrijf blijkt het Luxemburgse adres te gebruiken voor ‘FN International’, een postbusvennootschap met ruim 77 miljoen euro eigen vermogen. Ze bestaat alleen op papier en heeft geen personeel, alleen drie Belgische kaderleden van FN als bestuurder.

Het Luxemburgse FN International bezit liefst 70,8 procent van de aandelen van de Herstal Group, waar de activiteiten echt zitten. De postbusvennootschap is dan weer eigendom van de Belgische moedermaatschappij Herstal. Dat roept vragen op. Wat doet een Waals overheidsbedrijf op één van de populairste postbusadressen in Luxemburg? De woordvoerder van Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) benadrukt dat de Luxemburgse vennootschap volledig transparant staat vermeld in de jaarrekeningen van FN Herstal. ‘De groep bezit verder geen enkel filiaal in een belastingparadijs.’

Alles is transparant vermeld in de jaarrekeningen. En FN Herstal heeft verder geen enkel filiaal in een belastingparadijs. Pierre-Yves Jeholet Waals minister van Economie

Fiscaal expert Denis-Emmanuel Philippe ziet echter grote gelijkenissen met de Luxemburgse structuur Belgacom Invest, die Proximus in 2003 opzette en die de Bijzondere Belastinginspectie later bestempelde als een ongeoorloofde belastingconstructie. Onlangs kreeg Proximus wel gelijk van het Brusselse hof van beroep. Het hof zag voldoende ‘substantie’ om de fiscale constructie niet te beschouwen als fictief. Maar of dat ook het geval is bij FN International, dat gewoon een postbus in Luxemburg heeft, is de vraag.

‘Er was in elk geval lange tijd een duidelijk belastingvoordeel gekoppeld aan zo’n Luxemburgse holding’, vult fiscaal expert Philippe aan. ‘Je kon er de dividenden die het Belgische bedrijf uitkeerde voor 100 procent belastingvrij houden, terwijl dat tot januari dit jaar maar voor 95 procent kon in België.’ FN Herstal lijkt lang te hebben geprofiteerd van de Luxemburgse belastingvrijstelling. Want er zit nog altijd voor meer dan 66 miljoen euro aan opgestapelde winsten in Luxemburg.

Bij FN zelf klinkt het dat de Luxemburgse postbusvennootschap op het punt staat opgedoekt te worden. ‘Er zitten vandaag geen andere activiteiten meer in. Al ruim tien jaar zijn er geen aandelen meer te vinden van andere operationele bedrijven.’ De voorbije jaren is inderdaad geen geld meer toegestroomd bij de postbusvennootschap, kunnen we vaststellen.