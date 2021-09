Wat als het belastingvoordeel voor een tweede verblijf verdwijnt?

Bij de komende begrotingsgesprekken zal een mogelijke afschaffing van het belastingvoordeel voor een tweede verblijf en investeringsvastgoed op tafel liggen. Een overzicht van de mogelijke gevolgen.

De groenen, socialisten en CD&V pleiten voor de afschaffing van het federale belastingvoordeel voor vastgoedleningen. Daarover bericht De Standaard donderdag.

Wie dreigt getroffen te worden?

Dat zijn de investeerders in vastgoed en voor die aankoop een lening aangaan. Het gaat enerzijds om de kopers van een tweede verblijf - al dan niet in het buitenland - en anderzijds die van bijvoorbeeld een huis of appartement om te verhuren. Het gaat niet om mensen die lenen voor een huis of appartement om er zelf te wonen.

Als het tot een afschaffing van het belastingvoordeel komt, worden alleen nieuwe leningen getroffen. Aan lopende contracten zou niet geraakt worden.

Waarom staat het belastingvoordeel ter discussie?

Wie leent voor een tweede verblijf of een pand om te verhuren, kan altijd een belastingvoordeel vragen via de jaarlijkse belastingaangifte. Dat staat in schril contrast tot wie een lening aangaat om een gezinswoning te kopen. Vlamingen en Brusselaars die lenen voor een eigen stek krijgen geen belastingvoordeel meer via de belastingaangifte.

De verschillende belastingregimes voor de gezinswoning en ander vastgoed zijn een gevolg van de bevoegdheidsverdeling. Sinds de zesde staatshervorming van 2014 zijn de gewesten bevoegd voor het belastingvoordeel voor de gezinswoning.

Elk gewest heeft zijn eigen invulling gegeven. In het Brussels Gewest werd al in 2017 het voordeel via de jaarlijkse belastingaangifte vervangen door een korting op de registratiebelasting bij de aankoop van vastgoed. Het Vlaams Gewest volgde dat voorbeeld voor leningen afgesloten vanaf 2020. In het Waals Gewest werd het belastingvoordeel hervormd naar de ‘chèque habitat’.

Ander vastgoed dan de gezinswoning is een bevoegdheid van de federale overheid.

Wat levert het belastingvoordeel voor een tweede verblijf of investeringspand op?

Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de betaalde intresten en kapitaalaflossingen.

De betaalde intresten leveren altijd een belastingvoordeel op. De lening hoeft aan geen specifieke voorwaarden te voldoen. Door de betaalde intresten kan uw tweede verblijf of investeringspand niet of maar gedeeltelijk worden belast in de personenbelasting. Dat zit zo. Ander vastgoed dan uw gezinswoning moet u altijd aangeven in uw belastingaangifte: u geeft, afhankelijk van het geval, het kadastraal inkomen of de huurinkomsten aan. Op basis daarvan wordt het netto belastbaar onroerend inkomen berekend.

De intresten betaald op een lening kunnen dat belastbaar inkomen drukken of zelfs volledig neutraliseren. Die aftrek blijft niet beperkt tot het onroerend inkomen van het gefinancierde vastgoed. De intresten kunnen ook worden afgetrokken van het netto belastbaar onroerend inkomen van ander vastgoed waarvan u eigenaar bent.

De kapitaalaflossingen en de schuldsaldoverzekering kunnen pas fiscaal ingebracht worden als de lening aan enkele voorwaarden voldoet. Ze moet minstens tien jaar lopen en gewaarborgd zijn met een hypothecaire inschrijving. Of en hoeveel belastingvoordeel de kapitaalaflossingen en premies van een eventuele schuldsaldoverzekering opleveren, hangt af van het feit of u nog een lening hebt voor uw gezinswoning, wanneer u die sloot en in welk gewest u woont.

De betaalde kapitaalaflossingen en de eventuele premie voor een schuldsaldoverzekering kunnen recht geven op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Tot 2.350 euro aan betalingen kunnen recht geven op een belastingvermindering van 30 procent, wat de maximale belastingbesparing op 705 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt.

Hangen er nog donkere wolken boven het hoofd van vastgoedeigenaars?

Naast het belastingvoordeel voor de leningen stond ook het belastingregime voor de huurinkomsten al vaker ter discussie. Dat heeft te maken met het voordelige belastingregime voor wie verhuurt aan iemand die het pand alleen privé gebruikt. Niet de werkelijk ontvangen huurinkomsten worden belast, wel het geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40 procent.