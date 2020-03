Wat de cijfers zeggen over de opmars van corona in ons land

De beste indicator om te testen of we de strijd tegen het coronavirus winnen, is de druk op de ziekenhuizen. De groei in opnames en patiënten op intensieve zorg is er nog altijd, maar lijkt te stagneren.

Hoe zit het nu met de strijd tegen corona na een lockdown van twee weken die net verlengd is? De nieuwste statistieken geven een gemengd beeld. Er hebben opnieuw 1.850 mensen positief getest op het coronavirus, tot een totaal van 9.134 vastgestelde besmettingen. Dat is opnieuw flink meer dan de voorbije dagen, toen het aantal coronapositieven laag boven de duizend uitkwam. Maar de nieuwe besmettingen zijn een wat verkeerde indicator voor de verspreiding van het virus, zeggen de virologen van het wetenschapscentrum Sciensano op hun dagelijkse persconferentie.

De reden voor de groei is simpel. Er wordt meer en meer getest, waardoor meer en meer positieve gevallen ontdekt worden. Er worden door de labo's intussen bijna 3.000 tests per dag gedaan, tot een totaal van nu bijna 45.000. Plus, er is een Waals labo dat nu voor het eerst zijn cijfers doorgeeft aan Sciensano en in de statistieken is opgenomen. Het gaat om ruim 500 positieve tests, verspreid over de voorbije dagen.

Besmette cijfers

Omdat de cijfers over nieuwe corona-positieven zelf besmet zijn, zijn dat niet de statistieken waarmee de virologen de crisis monitoren en managen. Zij kijken in de eerste plek naar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, extra mensen aan de beademing en de groei van patiënten op intensieve zorg. Hoofdzaak bij corona, dat zich zonder de draconische sociale restricties door de overheid exponentieel onder de bevolking zou verspreiden: ervoor zorgen dat de pandemie zo uitgesmeerd wordt dat de ziekenhuizen de golf patiënten aan blijven kunnen. Daarvoor moet de groei van instroom in ziekenhuizen en op intensieve zorg eerst getemd worden, daarna gestabiliseerd op nulgroei, om in de weken en de maanden na de piek het virus er helemaal onder te krijgen.

Dat lijkt voorlopig te lukken. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stabiliseert al enkele dagen op 400 à 500. Er liggen nu 3.717 corona-patiënten in het ziekenhuis, een stijging met bijna een kwart op 24 uur tijd.

De toename van nieuwe patiënten op intensieve zorgen neemt weliswaar nog elke dag toe - van 290 afgelopen zaterdag tot 789 gisteren vrijdag. Maar de dagelijkse groei lijkt af te zwakken richting 10 procent. De bezettingsgraad - aantal bezette versus beschikbare bedden op intensieve - is nu 43 procent.

Er zijn momenteel 2.089 corona-bedden voorzien op in totaal 2.700 bedden op de intenseive zorg-afdelingen. Er is overigens een spreidingsplan om met zwaar zieke patiënten te schuiven tussen ziekenhuizen, als er ergens capaciteitstekort ontstaat.

Inzake capaciteit moet er ook rekening mee gehouden worden dat ook elke dag mensen genezen. Vrijdag zijn 205 mensen uit het ziekenhuis ontslagen. Hun totaal is nu 1.063. Belangrijk element daarbij is wel dat het ziekbed van corona-patiënten weken kan duren en veel vraagt van de artsen. Een grote beddenrotatie is er daarom niet, wat alles nog bemoeilijkt.

Doden

Conclucsie: controle, zonder euforie. 'We zitten nog altijd in de stijgende fase van de epidemie, er komen nog altijd nieuwe gevallen bij, maar de kracht van de epidemie is wel afgenomen', zegt viroloog Steven Van Gucht van wetenschappelijk instituut Sciensano.

80 procent mensen blijft in eigen gemeente De Belgen blijken de overheidsconsignes rond sociale restricties goed op te volgen. Uit cijfers van telecomsector blijkt dat momenteel 80 procent van de mensen hun tijd doorbrengt in de eigen gemeente. Dat heeft het crisiscentrum bekend gemaakt. De Tijd berichtte afgelopen week over hoe dat werkt. De drie grote telecomoperatoren Proximus, Telenet en Orange Belgium leveren data over het verplaatsingsgedrag van hun klanten. Dat kan via de antennes waar onze smartphones nu en dan contact mee maken. Die data zijn geanonimiseerd en gebundeld op populatieniveau.

'Ze stijgt minder snel dan dat we niks hadden gedaan. Daarom is het dan ook heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat de capaciteit niet overbelast wordt, door de maatregelen goed op te volgen. Ook indien we binnen enkele dagen of weken het aantal besmettingen in neerwaartse richting zien gaan, zullen de maatregelen aangehouden moeten worden.'