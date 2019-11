Wat staat er in de nota-Magnette?

Hogere minimumpensioenen en een nieuwe autofiscaliteit zijn de opvallendste elementen uit de informateursnota van PS-voorzitter Paul Magnette. Over een staatshervorming blijft het stil.

De Tijd kon beslag leggen op de nota's, die een tiental dagen geleden werden opgesteld. Daarin wordt onder meer gesproken over hogere minimumpensioenen, een nieuwe autofiscaliteit en een vliegtaks. Op gevoelige thema's zoals de arbeidsmarkt en het migratiebeleid blijft Magnette vooralsnog voorzichtig. Over een staatshervorming zwijgt hij. Een overzicht:

In de nota wordt ook lang stil gestaan bij de arbeidsproductiviteit, lang een van de sterke Belgische punten, die vandaag stagneert. Maatregelen die nodig zijn om die op te krikken, zijn onder meer het terugdringen van de files en een efficiënter energiegebruik.

Magnette verwijst verder naar maatregelen om werknemers langer aan de slag te houden. Het gaat daarbij zowel over hervormingen die langer werken dragelijk moeten maken als maatregelen om de loopbaanduur te verlengen. Concrete hervormingen noemt hij niet.

Om onze klimaatdoelstellingen te halen schuift Magnette zes prioriteiten naar voeren. Het gaat daarbij over een versnelde isolatie van federale gebouwen, extra investeringen in het spoor, meer steun voor hernieuwbare energie, strengere milieunormen, meer aandacht voor de circulaire economie en een groenere fiscaliteit.

Op sociaal vlak valt een minimumpensioen van 1.500 euro voor wie een volledige loopbaan achter de rug heeft op, wat een kostprijs meebrengt van 1,17 miljard euro. Wat een volledige loopbaan is, staat ter discussie. Vandaag wordt die na 45 jaar bereikt, maar in de nota wordt het denkspoor gelanceerd dat 42 jaar al genoeg zou zijn voor het minimumpensioen.

Tegelijk ijvert Magnette ervoor om alle uitkeringen op termijn op te trekken tot boven de armoedegrens - een belofte die verschillende regeringen al hebben gemaakt, maar die niemand waar kon maken. Zo'n hervorming kost 1,7 miljard euro. Om mensen die moeite te hebben om de energiefactuur te betalen, ijvert hij ook voor financiële steun in de vorm van een energiecheque.

Daarnaast wordt in de nota ingegaan op het belang van de hervorming van het ziekenhuizenlandschap en de strijd tegen de overconsumptie van geneesmiddelen.

Het hoofdstuk migratie is relatief kort. Magnette stelt voor om de procedures voor economische migratie te moderniseren, net zoals de criteria om in aanmerking te komen voor gezinshereniging. Verschillende partijen vinden die criteria vandaag te soepel.

In de nota wordt benadrukt dat de procedures 'rechtvaardig, menselijk en efficiënt' moeten zijn en ze de 'fundamentele rechten van mensen moeten respecteren'. Opsluiten van minderjarigen wordt bijvoorbeeld uitgesloten.

In het luik over veiligheid en justitie wordt vooral met principes geschermd. Zo moet 'justitie toegankelijker' en 'eindelijk geïnformatiseerd worden'. De procedures moeten korter en Assisen moet moderner worden.

Tot slot staat Magnette stil bij een efficiëntere organisatie van de Belgische staat. Over een staatshervorming in de huidige legislatuur, laat staan het confederalisme dat de N-VA eist, wordt in de nota niet gesproken.