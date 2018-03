Wat zegt Lockheed Martin over de Belgische F16's?

Belgische F-16's kunnen gemiddeld zes jaar langer dienst doen dan aangenomen, zegt het rapport van Lockheed Martin dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) in verlegenheid brengt.

Het rapport begint met de melding dat Lockheed Martin een verzoek kreeg om de levensduur van de Belgische F-16's te berekenen . De klassieke grens ligt namelijk op 8.000 vlieguren , of in het jargon ' Actual Flight Hours '.

Er werd verzocht om ook 'Equivalent Flight Hours' te berekenen, die rekening houden met de intensiteit waarmee de gevechtsvliegtuigen zijn gebruikt: de Severity Factor. Dat gebeurde onder meer via testen op metaalmoeheid - de Crack Serverity Index. Het Belgisch leger maakte volgens de memo de resultaten van die testen in januari 2017 aan Lockheed Martin over, dat vervolgens berekende hoe lang de Belgische F-16's nog mee kunnen.