Water tussen EU en België rond Arco nog diep

Er moet niet meteen een deal worden verwacht tussen ons land en de Europese Commissie over een vergoeding voor de Arco-coöperanten. Het water tussen de twee partijen is nog diep, vernam De Tijd.

De regering-Michel legde Europa onlangs een Arco-nota voor met het plan om de coöperanten tot 600 miljoen euro toe te schuiven. Het leeuwendeel van dat bedrag - 540 miljoen euro - komt van de staat. De rest moeten Beweging.net (ex-ACW), waarvan Dexia-grootaandeelhouder Arco de investeringstak was, en staatsbank Belfius, de vroegere Dexia Bank België, op tafel leggen.

4 miljard Beursgang De redding van Belfius kostte de Belgische staat 4 miljard euro. De beursgang moet helpen dat geld terug te verdienen.

Europa ziet die verhoudingen echter niet zitten. De Commissie kan eventueel leven met een veel grotere inspanning door de bank en dus veel minder rechtstreekse staatssteun. Daar zijn in Europa in de financiële sector trouwens precedenten voor. De nota krijgt dan ook een onvoldoende. ‘Met wat nu voorligt, zijn ze er nog lang niet. Er zal nog veel moeten worden gepraat’, valt te horen.

CD&V heeft het dossier in ons land gekoppeld aan de beursgang van Belfius. Die moet helpen de investering van 4 miljard euro van de staat in de bank te recupereren. Die koppeling leidt tot spanningen in de coalitie.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vindt alvast dat Belfius naar de beurs moet gaan. ‘Wat de Europese Commissie ook zegt over Arco. Dat is mijn overtuiging', voegt hij eraan toe in een interview met de krant L'Echo.

Meerwaarde

'Want we hebben de kans de schuldenlast van de staat te verkleinen en een mooie meerwaarde te boeken. Tegelijk kunnen we meerderheidsaandeelhouder blijven. Ik hoop dat we de introductie nog dit jaar kunnen doen’, aldus de bewindsman die Belfius terloops prijst voor de uitstekende manier waarop de bank wordt geleid.

Belfius moet naar de beurs gaan. Wat de Europese Commissie ook zegt over Arco. Didier Reynders Vicepremier

Reynders herhaalt ook dat de regering in zijn ogen niet de roeping heeft om voor bankier te spelen en zeker niet de enige aandeelhouder van Belfius te blijven.

Het pleidooi van links om de bank 100 procent publiek te houden noemt hij 'een beetje merkwaardig'. 'Alsof ze niets begrepen hebben van de problemen van Dexia (de gewezen moedergroep van Belfius, red.). De gemeenten (de Gemeentelijke Holding, red.), de collectiviteiten (Ethias, red.) en de ziekenfondsen (de christelijke zuil, red.) waren veel te sterk blootgesteld aan Dexia. Men kan niet zeggen dat dat een groot succes was', sneert de politicus.

Inhoudelijk laat hij zich amper uit over het dossier Arco. Hij zegt wel te willen dat het opgelost wordt 'met respect voor de Europese regels'. Tegelijk vindt hij dat moet worden bekeken of de coöperanten niet op dezelfde voet moeten worden geplaatst als klassieke spaarders, waarmee hij lijkt warm en koud te blazen over een staatstussenkomst voor de coöperanten.