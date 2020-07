'We moeten nu doorbijten'

Als er geen gevaar op besmetting is, moet wie intensief sport dan toch geen mondmasker dragen. Dat maakte de Antwerpse gouverneur Cathy Berx bekend op een persconferentie.

Het heeft even geduurd, maar de Antwerpse gouverneur Cathy Berx heeft dan toch het provinciaal besluit getekend waardoor de strengere maatregelen van kracht gaan om de corona-opflakkering in de provincie tegen te gaan. Op de kritiek dat het allemaal laat is, merkte Berx op dat de wettelijke basis voor actie op het provinciale en het lokale niveau pas vorige vrijdag is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op overtredingen staan hoge boetes, die kunnen oplopen tot 1.600 euro en zelfs een gevangenisstraf.

De strengere Antwerpse maatregelen stellen, zoals eerder aangekondigd, een avondklok in tussen 23.30 en 6 uur. Alleen voor niet-uitstelbare verplaatsingen, om medische redenen, maar bijvoorbeeld ook wie op reis vertrekt of ervan terugkeert, en wie laat werkt, wordt een uitzondering gemaakt. Op overtredingen staan hoge boetes, die kunnen oplopen tot 1.600 euro en zelfs een gevangenisstraf.

Niet-essentiële verplaatsingen

Cruciaal is volgens Berx dat personen die positief worden getest of symptomen hebben het bevel krijgen in quarantaine te gaan.

Berx lichtte ook toe waarom er geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen van en naar Antwerpen kwam. Dat zou volgens haar disproportioneel zijn, met een impact tot buiten de provincie. Het zou ook moeilijk te controleren zijn. Cruciaal is volgens haar dat personen die positief worden getest of symptomen hebben het bevel krijgen in quarantaine te gaan. Het Vlaamse decreet ter zake is klaar, maar volgens haar is er nog geen enkel bevel in die zin uitgevaardigd. 'Ik hoop dat er nu snel werk van wordt gemaakt', aldus Berx.

Voorts lichtte ze toe dat de verplichting een mondmasker te dragen niet geldt als je intensief sport, en als het gevaar op besmetting nihil is. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat sporten met een mondmasker de gezondheid schaadt. 'Wie alleen met zijn koersfiets is, moet dus geen mondmasker dragen. Wie in peloton fietst, zal de nodige afstand moeten bewaren', aldus Berx.

Ook voor horecazaken geldt nu de verplichting dat 1,5 meter afstand tussen gezelschappen, en dus niet tussen tafels, wordt bewaard. Je mag maar met maximaal vier personen aan een tafel zitten, tenzij het gezin meer dan vier personen telt. En registratie is verplicht. De gegevens moeten vier weken worden bijgehouden.

Voorts zijn voetbalwedstrijden niet toegelaten in de hele provincie, wat een grote impact zal hebben op de competitie. Alleen contactloze sporten mogen nog doorgaan. En sport in groepen met meer dan tien personen is verboden.

Doorbijten

Blijf in uw kot, zeker als u zich niet goed voelt. Cathy Berx Antwerps provinciegouverneur

Berx hernam het motto van Maggie De Block. 'Blijf in uw kot, zeker als u zich niet goed voelt.' Zelfs wie nog geen echte symptomen vertoont, maar bijvoorbeeld reuk- en smaakzin verliest of een hoestje heeft, mag niet meer gaan werken en mag geen contacten meer hebben. 'Het is de bedoeling de besmettingen terug te brengen naar een laag niveau.'

Toen de versoepelingen van de coronamaatregelen ingingen, waren er in Antwerpen nog 86 besmettingen per dag, merkte ze op. 'We moeten nu doorbijten, tot het aantal besmettingen is teruggebracht tot vier à vijf gevallen per dag, of helemaal geen.'

Maar de maatregelen hebben maar met enige vertraging effect. In korte tijd is het aantal besmettingen in de provincie Antwerpen met 120 procent gestegen naar 1.100 gevallen per week. 'Dinsdag zijn nog 67 mensen opgenomen in het ziekenhuis, vandaag zijn dat er al 75', zei Berx.