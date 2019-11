‘We stappen niet in een regering die de klok terug draait'

Elke piste open

De Croo bracht ook de boodschap dat Open VLD niet in om het even welke regering zal stappen. ‘Voor ons ligt de lat hoog’, zei De Croo. ‘Er zijn veel nieuwe jobs, de werkloosheid was nooit zo laag en mensen houden extra netto over aan het einde van de maand. Wij gaan niet in een regering stappen die de klok en die hervormingen terug draait’, zei hij.