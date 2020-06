Wedkantoren bijten in het zand, maar mogen weer openen

Doorn in het oog

Dat krantenwinkels wel mochten openen, was de wedkantoren een doorn in het oog, omdat krantenwinkels ook loterijbiljetten verkopen. De NV Derby en de firma Annyka stapten in naam van de wedkantoren naar de Raad van State, maar kregen donderdag nul op het rekwest. De Raad van State vindt de vraag van de wedkantoren onontvankelijk.