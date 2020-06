Weer met tien op café en restaurant

Vanaf maandag mogen we in groepen van maximaal tien en met anderhalve meter afstand tussen de tafels weer tot 1 uur op café of restaurant. Fuiven en clubben zit er deze zomer niet in.

De grote terugkeer van alles wat leuk is - van horeca over cultuur tot toerisme en events. Zo werd de Nationale Veiligheidsraad over de verdere versoepeling van de coronamaatregelen vanaf maandag 8 juni vooraf aangekondigd.

Na een pauze van drie weken - genoeg om zeker te zijn dat het virus niet opnieuw aan kracht wint - vond de raad, waarin de federale topministers en de regionale ministers-presidenten overleggen, het woensdag tijd om de beperkingen verder terug te schroeven.

'Het is een sleutelmoment. We zijn begonnen met alles te verbieden. Daarna evolueerde het naar een verbod met uitzonderingen voor bepaalde activiteiten. Vanaf 8 juni draaien we de redenering om. Alles wordt toegelaten, behalve specifiek uitgesloten activiteiten', aldus premier Sophie Wilmès (MR).

Met de zomer op de dorpel - en het vele entertainment dat daarmee verbonden is - gaf Wilmès ook duidelijkheid over de opties voor juli en augustus.

Het sociale leven

Buiten het eigen gezin mogen mensen weer wekelijks contact hebben met tien mensen. Elke week mogen dat tien andere mensen, buiten de eigen huisgenoten, zijn. De politiek en de virologen vragen wel een tegendienst. Wilmès: 'Was uw handen. Geef handen, knuffels noch kussen en respecteer de afstand van anderhalve meter, met extra voorzorg bij mensen uit de risicogroep.'

'Hou u altijd aan de veilige afstand, behalve in uw eigen gezin en met mensen uit uw uitgebreide bubbel. Ook kinderen onder 12 hoeven zich er onderling niet aan te houden. Doe uw activiteiten zo veel mogelijk buiten en als dat niet gaat: ventileer de ruimte. Lukt het niet afstand te houden, draag dan een mondmasker.'

Het oordeel luidt dat het aantal sociale contacten - ondanks de versoepeling - laag genoeg blijft om alle hoogrisicocontacten van besmette mensen op te sporen. Of dat nu thuis is, buiten in het park of op restaurant, het motto is dat alles boven tien mensen nog altijd een verboden samenscholing is.

Wilmès geeft toe dat de combo van horecabezoek en social distancing tussen klanten binnen één groep moeilijk te rijmen valt. 'Er is een zone van begrip. Wij zijn pragmatische en redelijke mensen. We weten dat het niet altijd gemakkelijk is. Probeer gewoon uw vrienden niet te kussen of te groeten vanaf een te kleine afstand. Probeer buiten uw eigen gezin zo veel mogelijk de veilige afstand te bewaren.'

Horeca

Alle cafés, bars en restaurants mogen zoals verwacht op 8 juni weer open. Speelhallen en casino's moeten wachten tot 1 juli, net als banket- en receptiezalen voor huwelijksfeesten. Daar zullen maximaal 50 gasten aanwezig mogen zijn. Fuiven, disco's en nachtclubs blijven zeker dicht tot eind augustus.

De horeca opent onder strikte voorwaarden. Er moet 1,5 meter tussen de tafels zijn, aan een tafel mogen maximaal tien gasten zitten, obers moeten mondmaskers dragen en iedereen moet aan tafel worden bediend. 'Toogplakken' mag dus niet.

Een kleine toegift is dat cafés en restaurants mogen openblijven tot 1 uur, een uur langer dan eerst aangekondigd. 'Aan Vlaamse kant was er een consensus over middernacht, maar in het zuiden van het land bestond daar een ander idee over. Franstaligen gaan veel later eten. Zij vinden een diner om 19 uur veel te vroeg', aldus federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Nachtwinkels mogen hun sluitingsuur opschuiven van 22 uur tot 1 uur.

Premier Wilmès kondigde aan dat gewerkt wordt aan extra steunpakketten voor horecazaken. Die kregen een financiële bijdrage voor elke dag dat ze dicht waren door de coronamaatregelen. Die hinderpremie vervalt als de zaken weer openen. Maar de meeste zullen zwaar onder hun capaciteit draaien, waardoor vele niet rendabel kunnen zijn. Daardoor is extra hulp aangewezen.

Steden en gemeenten zijn ook bezig met draaiboeken om pleinen en straten in de zomer te hertekenen tot grote openluchtterrassen. Die moeten de horeca helpen het omzetverlies zo veel mogelijk te beperken.

Opvallend is dat het plan niet weerhouden is om klanten te verplichten hun persoonsgegevens achter te laten. Dat werd als te privacygevoelig beschouwd. Daardoor wordt het niet evident alle klanten op te sporen als een café of een restaurant een besmettingshaard blijkt.

Cultuur

Kunst- en culturele events met publiek kunnen weer vanaf 1 juli - al mag dat maximaal 200 man zijn. Er volgen nog specifieke regels, zoals over het bewaren van de sociale afstand.

Ook bioscopen mogen op 1 juli de deuren openen. De uitbaters moeten er wel over waken dat geen massatoeloop ontstaat buiten de zalen. Het dragen van mondmaskers wordt sterk aanbevolen.

Sporten

Zwembaden en wellnesscentra mogen klanten verwelkomen op 1 juli.

Sport mag hervatten: trainingen, wedstrijden, indoor en outdoor, op amateurniveau of professioneel. Ook fitnesszalen mogen heropenen. Contactsporten zoals judo, boksen, worstelen, basket en voetbal moeten zich wel beperken tot contactloos trainen. De kleedkamers en de douches blijven dicht.

Zwembaden en wellnesscentra mogen klanten verwelkomen op 1 juli. Vanaf dan mag bij het sporten ook weer publiek aanwezig zijn, maar alleen zittend.

Vanaf 1 juli wordt het maximumaantal sporters in groep opgetrokken van 20 naar 50, onder leiding van een coach en met inachtname van een veilige afstand.

Religie

Erediensten mogen vanaf maandag worden hervat, maar met een veiligheidsafstand en maximaal 100 aanwezigen, ongeacht de oppervlakte. Vanaf juli wordt de limiet opgetrokken tot 200 aanwezigen. Er is een verbod op riten met fysiek contact.

Reizen

Reizen in België mag weer vanaf 8 juni. Uitstapjes van enkele dagen in ons land zijn toegelaten. Vanaf 15 juni gaan de grenzen open voor wie reist in de EU, in de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk. Elk land beslist wel zelf of het de grenzen opent en onder welke voorwaarden.

De grenzen met Nederland en Duitsland zijn intussen open, Frankrijk volgt op 15 juni. Van de andere populaire Europese vakantiebestemmingen bij Belgen is Spanje het strengst voor toeristen.

Madrid schaft op 1 juli de verplichte quarantaine van twee weken af voor wie het land binnen wil, Griekenland gaat open op 15 juni, en in Italië en Portugal zijn toeristen alweer welkom.

Over reizen buiten Europa wordt later op Europees niveau beslist. De Turk­se Ri­vi­è­ra aan de zuidoostkust, erg populair bij Belgen, zou voor 1 juni weer opengaan.

Events

Kermissen en dorpsfeesten zijn verboden tot 1 augustus. Massa-evenementen zoals de grote festivals zijn zoals eerder besloten verboden tot 31 augustus. Pretparken mogen open vanaf 1 juli. Organisatoren zullen een beroep kunnen doen op een online evaluatietool, uitgewerkt door Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) en een Gentse hogeschool.

