Weer wapengekletter in Vivaldi over kernuitstap

Het Europese fiat voor het steunmechanisme voor gascentrales is uitgemond in nog maar eens een gevecht in Vivaldi over de kernuitstap. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet gingen op Twitter in de clinch.

De goedkeuring van het CRM-steunmechanisme voor de bouw van gascentrales, met Europese felicitaties er bovenop dat de operatie past in de Green Deal, was een opsteker voor de groenen in de regering-De Croo. Dat ook Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu hun strijd tegen gascentrales staken, maakte het feestje van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten en Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet compleet.

Dat was buiten MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gerekend. Die bestreed dat de Europese reactie ook een antwoord was op de verhoging van de CO 2 -uitstoot bij een volledige kernuitstap. Bouchez wees er nog eens op dat de regering in november moet beslissen of twee kerncentrales langer open moeten blijven. 'Twee reactoren behouden zou toelaten bijna 40 procent van de productie te behouden. En meteen minder CO 2 in de atmosfeer', tweette Bouchez, waarna zich een lange discussie ontvouwde met Ecolo-voorzitter Nollet.

Ook vanuit de Vlaamse regering kwam er kritiek op de keuze van de groenen om gascentrales te subsidiëren en de kerncentrales te sluiten. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) antwoordde op Van der Straeten dat 'het enige hernieuwbare het belastinggeld is dat we ieder jaar in deze gascentrales moeten stoppen, zonder dat het klimaat er beter van wordt'.