Weer wordt verdachte Albanees uitgewezen zonder medeweten justitie

‘Op het ogenblik dat justitie ons iemand levert vanuit de gevangenis die geen wettelijk verblijf heeft, of hij nu veroordeeld zal worden ja dan neen, dan is verwijdering het enige wat de wet ons oplegt’, zo vervolgde Roosemont, die eraan toevoegde dat het in deze zaak zelfs niet duidelijk is of er een proces gaat komen.