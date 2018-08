Weg vrij voor duurdere hospitalisatieverzekering

Voor de waarborg tandzorg mag de premie met gemiddeld 15,7 procent stijgen.

Verzekeraars en ziekenfondsen mogen de premies voor individuele hospitalisatieverzekeringen, ambulante kosten (medische kosten waarvoor geen hospitalisatie nodig is, zoals medicatie of kine) en tandzorg optrekken zodat ze aangepast zijn aan de stijgende kosten in de gezondheidszorg. Dat gebeurt op basis van de medische index die vorige maand werd gepubliceerd. Het gaat om maximale prijsstijgingen.

De premies voor een verzekering die een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer dekt, mogen met gemiddeld 1,4 procent stijgen tegenover vorig jaar. Het exacte percentage hangt van de leeftijd af. Voor de categorie tot 19 jaar mag de premie het komende jaar maximaal 6,9 procent stijgen, terwijl voor 65-plussers in geen verhoging is voorzien. Dat is wel het geval voor een ziekenhuisopname in een twee- of meerpersoonskamer. Daar mag de premie voor een 65-plusser het komende jaar met 1,1 procent toenemen.

Tandarts

Sterkere prijsstijgingen mogen worden doorgevoerd voor de waarborgen ambulante zorgen en tandzorg. Die mogen gemiddeld met respectievelijk 11,5 en 15,7 procent stijgen. Voor jonge verzekerden - de categorieën 0 tot 19 jaar en 20 tot 34 jaar - zijn de maximale prijsstijgingen nog scherper, tot 23,3 procent extra voor de waarborg tandzorg in de categorie tot 19 jaar.

Het is aan de verzekeraars of ziekenfondsen om te beslissen of ze de toegelaten tariefverhogingen doorvoeren. De ziekenfondsen Partena en Christelijke Mutualiteit (CM) hebben nog geen beslissing genomen. ‘Die volgt pas in het najaar’, zegt CM-woordvoerster Anneleen Vermeire. ‘Sowieso proberen we de premies zo laag mogelijk te houden.’

‘Ook bij ons is er nog geen beslissing genomen’, zegt Sarah Masschelein van Partena. ‘We passen de medische index niet automatisch toe. Twee jaar geleden voerden we een verhoging door, vorig jaar niet.’

Verplichte tariefsverhoging

Behalve de ziekenfondsen is in ons land de verzekeraar DKV de belangrijkste aanbieder van zulke verzekeringen. DKV werd vorig jaar door de Nationale Bank, die toeziet op de verzekeringssector, verplicht zijn tarieven op te trekken omdat de geïnde premies niet volstonden om de kosten te dekken.

Vanaf 1 september 2018 verhoogt het bedrijf bovenop de medische index voor 2018 de premies met respectievelijk 1, 1,1 of 1,6 procent, afhankelijk van de polis. Dat betekent niet dat alle polissen bij DKV vanaf dan meteen duurder worden. Alles hangt af van de jaarlijkse vervaldag van het contract.