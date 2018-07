Weinig animo voor toekomstpact Reynders

De regering-Michel zou beter nu al vastleggen wat met de toekomstige begrotingsoverschotten moet gebeuren, oppert Didier Reynders. Dat wordt in de regering op een monkellachje onthaald.

Tussen twee vluchten naar het WK voetbal in Rusland door, heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) in Het Laatste Nieuws een ideetje geopperd: laat de regering nu al vastleggen wat een volgende regering met de begrotingsoverschotten moet doen. ‘Wat mij betreft: een nieuwe verlaging van de personenbelasting en een verhoging van de laagste pensioenen.’ Volgens Reynders kunnen de kiezers dan zelf vaststellen of partijen zo’n hervormingspakket al dan niet zien zitten.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) reageert positief op de oproep van de Franstalige liberaal . ‘In onze opdracht werkt de Hoge Raad voor Financiën al aan een nota over hoe de belastingen verder verlaagd kunnen worden na 2019’, laat zijn woordvoerder weten.

De regering-Di Rupo deed Reynders’ voorstel al voor met het zogenaamde ‘competitiviteitspact’, dat werd vastgelegd voor de volgende regeerperiode. De regering-Di Rupo besliste dat de arbeidskosten in drie sprongen – in 2016, 2017 en 2019 – met 1,35 miljard euro zouden worden verlaagd.

De regering-Michel verwerkte die lastenverlaging in haar taxshift, waarvan volgend jaar de laatste fase ingaat. De financiering ervan is voor een deel doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting komt pas volgende legislatuur op kruissnelheid.

Dat ook nog eens zou worden vastgelegd wat met de toekomstige begrotingsoverschotten moet gebeuren, zoals vicepremier Didier Reynders oppert, krijgt niet meteen veel bijval. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat hij altijd voor lastenverlagingen te vinden is. Volgens hem moet daarvoor niet worden gewacht op een begroting in evenwicht.

‘Zo hebben we niet gewerkt’, merkt hij op. ‘Wij kiezen ervoor om eerst de lasten te verlagen. Dat heeft tot gevolg dat we met de rug tegen de muur worden geplaatst en moeten besparen’, zei De Croo eerder over de werkmethode van deze regering.

Prioriteiten

Volgens Alexander De Croo zijn er andere prioriteiten dan toekomstplannen maken. ‘Het is makkelijk om nu te beslissen wat een volgende regering moet doen, maar wij moeten eerst onze eigen beloftes waarmaken. De prioriteit is de begroting verder saneren en een arbeidsdeal rondkrijgen. First things first.’

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) wijst er ook op dat de focus ligt op de begrotingsronde die er aankomt. ‘We zijn bezig met wat in 2018 en 2019 moet gebeuren. Dat is het belangrijkste. Voor de volgende legislatuur, na 2020, hebben we ons voorstel voor een dual income tax, waarbij alle inkomsten uit kapitaal worden belast, naast de progressieve belastingen op arbeid’, aldus Peeters.

Dat Didier Reynders ervan uitgaat dat er vanaf 2020 begrotingsoverschotten zijn, is ook nogal voorbarig, luidt het. De doelstelling is nog altijd dat de begroting in 2020 structureel in evenwicht moet zijn, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. ‘We zitten nog relatief ver af van overschotten’, geeft Alexander De Croo toe.

Volgens de Hoge Raad van Financiën loopt het structureel begrotingstekort dit jaar zelfs opnieuw op. En volgens het Planbureau neemt het deficit ook volgend jaar verder toe. Er moet 4,6 miljard euro worden bespaard, wil de regering haar eigen doelstelling - een structureel tekort van 0,6 procent van het bruto binnenlands product in 2019 - halen.

Begrotingsbesprekingen

Daarop wil premier Charles Michel focussen. Hij verwacht woensdag het rapport van het Monitoringcomité, de groep van topambtenaren die de begroting in het oog houdt. Daarna beginnen de begrotingsbesprekingen, in de hoop dat tegen 21 juli een akkoord wordt bereikt. Op zijn partijgenoot Reynders’ voorstel voor een toekomstpact wil de premier voorlopig niet ingaan.

Dat de begrotingsbesprekingen geen wandeling in het park worden, bleek eerder uit berekeningen van Bart Van Craeynest, de afscheidnemende hoofdeconoom bij Econopolis.