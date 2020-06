Weinig begrip voor coronacheque van 300 euro

Tijdens een debat in De Zevende Dag bleek dat er weinig begrip is voor de toekenning van z'on cheque. 'De sector heeft geen aalmoes nodig, we hebben hervormingen nodig', verklaarde Erika Vlieghe, de voorzitster van de corona-expertengroep. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, benadrukte dat de sector daar absoluut niet naar gevraagd heeft. 'Ook dat heb ik via de media vernomen. We hebben structurele maatregelen nodig.'

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is er evenmin voor gewonen. 'Ik heb zelf gezegd in de Kamer, wat doen jullie nu? Jullie doorkruisen het sociaal overleg.'

Beschamend

Eerder hadden ook de vakbonden al kritiek op de beslissing. 'Mensen afkopen met een soort restaurantcheque is behoorlijk beschamend', verklaarde vakbondsman Mark Selleslach (ACV Puls).