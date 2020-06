Weinig begrip voor coronacheque van 300 euro

Er zijn structurele hervormingen nodig in de zorgsector. Een horecacheque voor de zorgsector van 300 euro is niet meer dan 'een aalmoes'. Dat was de boodschap bij tal van experts in De Zevende Dag.

Afgelopen week werd op voorstel van de socialisten in de Kamer beslist dat 125.000 zorgverleners een horecacheque van 300 euro netto krijgen. Eenzelfde voorstel op Vlaams niveau voor 127.000 zorgverleners werd weggestemd. Het resultaat is dat sommige zorgverleners wel een cheque krijgen en andere niet.

Tijdens een debat in De Zevende Dag bleek dat er weinig begrip is voor de toekenning van zo'n cheque. 'De sector heeft geen aalmoes nodig, we hebben hervormingen nodig', verklaarde Erika Vlieghe, de voorzitster van de corona-expertengroep. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, benadrukte dat de sector daar absoluut niet naar gevraagd heeft. 'Ook dat heb ik via de media vernomen. We hebben structurele maatregelen nodig.'