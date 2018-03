Wel akkoord over mobiliteitsbudget, niet over zware beroepen

De federale topministers kwamen vrijdagochtend bijeen voor een vergadering over de zware beroepen en het mobiliteitsbudget. Donderdag was al duidelijk dat er een akkoord was over het mobiliteitsbudget - een aanvulling op de cash-for-cars. Over de zware beroepen was nog geen overeenstemming en de regering-Michel heeft daar geen verandering in kunnen brengen.