‘Werken moet opnieuw beschouwd worden als daad van solidariteit’

Premier Alexander De Croo (OpenVLD) heeft minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) laten weten dat er een betere manier van werken is dan haar pensioenplannen voorstellen in de pers

‘Mensen die vandaag geen job hebben aan de slag helpen is een grotere prioriteit dan een pure pensioendiscussie’, vindt premier Alexander De Croo.

Hoe zorg je ervoor dat je oudere werknemers, mensen met een migratieachtergrond en kortgeschoolden aan het werk krijgt? Dát is de echte discussie nu. En dat is niet alleen een taak voor de minister van Pensioenen’, zegt De Croo in een interview met Het Laatste Nieuws.

'De voorbije twee regeringen hebben de grenzen van de pensioenen hertekend. De regering-Di Rupo trok de loopbaan op van 35 naar 42 jaar. De regering-Michel trok de wettelijke pensioenleeftijd op van 65 naar 67 jaar en verstrengde het brugpensioen. Nu moeten wij zorgen dat die loopbanen effectief langer worden.'

'Hoe zorg je ervoor dat je tijdens die carrière van 42 jaar effectief zoveel mogelijk hebt gewerkt? Het mag niet meer worden beschouwd als een straf, maar als een daad van solidariteit. En dat moet leiden tot meer pensioen', aldus De Croo.

'Jean-Luc Dehaene (oud-premier CD&V.) was een slimme mens. Hij begreep dat als een discussie niet eerst in de regering gebeurde, ze de facto kapot was, reageert De Croo op het feit dat minister van Pensioenen Karine Lalieux haar plannen voorstelde in de pers voordat ze ze deelde met haar collega’s in de regering. ‘Ik heb haar uitgelegd dat ik denk dat er een betere manier van werken is.’

Mondmaskerplicht versoepelen

in Le Soir zegt De Croo dat hij tegen een verplichte vaccinatie gekant is. Het coronavaccin verplichten, komt voor de regeringsleider neer op een theoretische discussie. 'Hoe ga je dat organiseren? Ga je controlepunten optrekken in de straten? En wat indien de mensen weigeren om zich te laten vaccineren, ga je ze dan opsluiten?’