Werkgevers bevreesd voor duurder collectief ontslag

Terwijl de bedrijfswereld zich opmaakt voor een reeks herstructureringen, gaan binnen de federale regering stemmen op om de wet-Renault te verstrengen. Dat kan enkel maar tot meer faillissementen leiden, waarschuwt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Het chemiebedrijf Solvay wil in Brussel ruim 100 jobs schrappen. Bij het pakjesbedrijf FedEx in Luik en Brussel staat eveneens een groot aantal banen op de tocht. De ruitenwisserfabrikant Bosch in Tienen wil 400 arbeidsplaatsen schrappen. Hoewel de arbeidsmarkt door de coronasteunmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid grotendeels bevroren werd en de gevreesde faillissementenstorm voorlopig uitblijft, beweegt er onder de waterlijn heel wat.

‘De coronasteun helpt bedrijven de klap op te vangen, maar we weten allemaal dat het voor sommige bedrijven bijzonder lastig is’, zegt Monica De Jonghe, de directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemen. Uit een onderzoek van de bedrijfsdata-expert Graydon blijkt dat een derde van de ondernemingen in ademnood zit.

Herstructurering

De verwachting is dat veel bedrijven om de coronaklap op te vangen overgaan tot een collectieve ontslagronde, waarvoor de wet-Renault moet worden gevolgd. Dat is een strikte procedure die officieel als doel heeft banen te redden, maar die in de praktijk leidt tot een gevecht tussen de bedrijfstop en de vakbonden om zo gunstig mogelijke ontslagregelingen op te nemen in een sociaal plan.

Vaak worden bedrijven gedwongen boven op de wettelijke opzegtermijnen nog een bijkomende financiële geste te doen. Het gaat over afscheidspremies, wedertewerkstellingspremies en toelages voor jobbegeleiding. De kosten per ontslagen werknemer liggen daardoor al gauw tot de helft hoger dan wat gangbaar is bij een individueel ontslag. Dat leidt ertoe dat België een van de restrictiefste regelingen voor collectief ontslag van Europa heeft.

'Brutaal'

Na de aangekondigde herstructurering bij Fedex voerden de Franstalige socialisten een offensief voor een verstrenging van de wet-Renault. Voorzitter Paul Magnette hekelde de ‘brutale’ aankondiging van het bedrijf en pleitte voor een betere informatiedoorstroming. Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) stelde in De Kamer dan weer dat een sociaal plan moet worden verplicht. Dat is nu niet het geval, wat zeker kleinere bedrijven de kans geeft om in hoge nood een herstructurering door te voeren zonder grote bijkomende kosten.

We merken dat veel bedrijven het moeilijk hebben om de wettelijke opzegtermijnen uit te betalen, laat staan dat ze de bijkomende eisen kunnen inwilligen. Monica De Jonghe Directeur-generaal VBO

Dermagne zal de sociale partners vragen zich te buigen over een hervorming van de wet-Renault. Bij het VBO, waar ze het gevoel hebben dat de Franstalige socialist de vakbonden in een zetel plaatst, staan de knipperlichten op rood. ‘We merken dat veel bedrijven het moeilijk hebben om de wettelijke opzegtermijnen uit te betalen, laat staan dat ze de bijkomende eisen kunnen inwilligen’, zegt De Jonghe.

Zeker als de wet-Renault nog strenger wordt, vreest De Jonghe dat sommige bedrijven in plaats van te herstructureren om een doorstart te maken gewoon failliet gaan. ‘Dat moeten we toch absoluut vermijden, want dan verliest iedereen zijn baan.’