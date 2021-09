'Werkgevers krijgen cijfers over vaccinatiegraad personeel'

Alle grotere bedrijven zullen op anonieme basis informatie kunnen krijgen over het percentage werknemers dat is gevaccineerd, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

De minister was te gast in het tv-programma De Zevende Dag. Hij bevestigde dat wordt gewerkt aan verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel in woonzorgcentra en ziekenhuizen en voor artsen. 'Maar er zal hoe dan ook een overgangsperiode nodig zijn. We nodigen de woonzorgcentra en ziekenhuizen uit de vaccinatiegraad van hun personeel te publiceren.' Voortaan zullen ook grotere bedrijven buiten de zorgsector cijfers over de vaccinatiegraad kunnen opvragen.

De horeca, fitnesszalen en feestzalen zullen goede luchtkwaliteit moeten garanderen via ventilatie of technologie. Frank Vandenbroucke Federale minister van Volksgezondheid

Vandenbroucke (Vooruit) beklemtoonde het belang van goede luchtkwaliteit in de strijd tegen het coronavirus.'De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. De horeca, fitnesszalen, feestzalen en sportinfrastructuur zullen goede luchtkwaliteit moeten garanderen. Ventilatie of technologie die het virus vernietigt worden verplicht.'

Derde prik

Er waren volgens Vandenbroucke twee redenen waarom hij heeft ingestemd met de federale afschaffing van de mondmaskerplicht in de horeca en winkels. 'De verplichte ventilatie en de garantie dat Brussel en Wallonië de mondmaskerplicht zullen aanhouden.' In Vlaanderen, dat de hoogste vaccinatiegraad heeft, verdwijnt de mondmaskerplicht op 1 oktober.

Vandenbroucke zei dat er aanwijzingen zijn dat een derde prik wenselijk is voor bewoners van woonzorgcentra. 'Ik krijg daarover morgen of overmorgen een advies. De typische bewoner van een woonzorgcentrum is kwetsbaar en hoogbejaard en heeft zijn vaccinatie al lang geleden gekregen.'