'Werkloosheidsgraad naar 8 à 9 procent als we zwaar getroffen sectoren niet helpen'

Er dreigt een kaalslag in de luchtvaart, de horeca, de evenementensector en bij de reisbureaus. 'Als we die sectoren niet helpen, gaan ze over de kop en dan stijgt de werkloosheidsgraad in ons land naar 8 à 9 procent.'

Wie werkt in de luchtvaart, de horeca, de evenementensector of bij een reisbureau klopt nog altijd maar 80 procent van de werkdagen af. Dat blijkt uit een studie van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het personeel in die vier sectoren is bijna 20 procent van de tijd werkloos. Ter vergelijking: in de andere sectoren is nog slechts 3,9 procent tijdelijk werkloos.

Bedrijven maakten in de eerste maanden van de crisis gretig gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Op het hoogtepunt waren 1,2 miljoen mensen, of 39 procent van de loontrekkenden in de privésector, tijdelijk werkloos. In augustus is dat aantal teruggevallen naar 323.000.

Lage omzet

Die terugval is veel minder te zien in de luchtvaartsector. Op het hoogtepunt van de crisis was liefst 99,71 procent van de werkuren niet gepresteerd. Vorige maand was dat nog altijd meer dan 37 procent. 'Bovendien draait die sector nu maar 20 procent van zijn gebruikelijke omzet', zegt Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO.

Ook de horeca, de evenementensector en de reisbureaus zitten nog stevig in de penarie. De werkgelegenheid kon zich nog niet voldoende herstellen en ook de omzet bedraagt nog maar een fractie van vroeger.

'Er zijn bijvoorbeeld veel minder evenementen en reisbureaus zijn meer bezig met praktische problemen van vakantiegangers op te lossen, vouchers uit te delen of geld terug te vragen bij vliegmaatschappijen en hotels', zegt Roosens. 'Als we die sectoren niet helpen, gaan ze over de kop en dan stijgt de werkloosheidsgraad in ons land naar 8 à 9 procent.'

Liquiditeitsproblemen

Een eerdere studie van het VBO toonde dat door de coronacrisis een op de zes bedrijven in liquiditeitsproblemen is gekomen, terwijl ze voordien perfect gezond waren. De maatregel van tijdelijke werkloosheid bleek zeer effectief voor ondernemingen om het hoofd boven water te houden. 'De verlenging van die maatregel tot het einde van het jaar is broodnodig', zegt Roosens