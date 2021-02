Werkloze die geen werk moet zoeken is uitstervend ras

Door de coronaopstoot van het aantal tijdelijke werklozen blijft het wat in de schaduw, maar nooit telde ons land minder werklozen met een vrijstelling voor het zoeken naar werk. Dat komt onder meer doordat er almaar minder bruggepensioneerden zijn.

Op de arbeidsmarkt is het dikwijls met een vergrootglas zoeken naar tendensen, maar ook dat is door de coronacrisis veranderd. Na een jarenlange afname piekte het aantal mensen dat van een werkloosheidsuitkering moet leven in 2020. Uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) blijkt dat de overheid vorig jaar maandelijks aan gemiddeld bijna 900.000 mensen zo’n uitkering uitbetaalde. Het gaat daarbij over gewone werklozen, bruggepensioneerden en tijdelijke werklozen. Dat zijn er 82 procent meer dan in 2019, veruit de grootste stijging ooit (zie grafiek). In het zwarte crisisjaar 2009 steeg het aantal werklozen met 'slechts' 13 procent.

De toename is helemaal op het conto te schrijven van de tijdelijke werkloosheid. Vorig jaar betaalde de overheid maandelijks aan gemiddeld 514.000 werknemers een vergoeding voor tijdelijke werkloosheid uit. Die mensen zijn nog in dienst van hun bedrijf, maar ze zijn wegens de coronacrisis op een tijdelijke uitkering gezet. Ondernemingen kiezen daarvoor omdat ze minder produceren of verkopen of omdat ze, zoals de cafés en de restaurants, de deuren moesten sluiten.

In april, toen de eerste coronagolf over ons land raasde en zowat de hele economie werd platgelegd, waren er maar liefst 1,2 miljoen tijdelijke werklozen. De maanden nadien daalde dat tot 238.000 mensen in september. Enkel de evenementensector lag toen nog stil. In oktober (366.000) en november (526.000) steeg het aantal tijdelijke werklozen weer als gevolg van de maatregelen die de tweede golf moesten ombuigen, zoals de sluiting van de winkels. In december viel hun aantal weer terug tot 367.000.

Afname gewone werkloosheid

Het aantal vergoede werklozen dat effectief zonder werk zit - de tijdelijke werklozen niet meegeteld - nam in 2020 opvallend genoeg verder af. Vorig jaar kregen maandelijks gemiddeld iets meer dan 378.000 mensen een werkloosheidsuitkering, ruim 3 procent minder dan in 2019. Sinds 2014 is het aantal vergoede werklozen al onafgebroken aan het dalen, al was de afname vorig jaar veel kleiner dan in de jaren voordien. Voor volgend jaar verwacht de RVA een stijging, want een deel van de tijdelijke werklozen zal zijn werk verliezen en in de gewone werkloosheid belanden.

Misschien wel de belangrijkste reden voor het krimpende aantal gewone werklozen is de vergrijzing. De groep die met pensioen gaat, wordt elk jaar groter. Heel wat van die mensen zaten in vervroegde uittredingsstelsels zoals het brugpensioen, officieel het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT). Door hun pensionering verdwijnen zij van de arbeidsmarkt en daalt het aantal werklozen.

Minder brugpensioen

Daarbovenop komt dat de regering-Di Rupo en de regering-Michel het moeilijker hebben gemaakt om een werkloosheidsuitkering te krijgen. De leeftijdsvoorwaarden voor het brugpensioen werden bijvoorbeeld fors verstrengd. Ons land telde vorig jaar nog maandelijks gemiddeld 42.600 bruggepensioneerden, een kwart minder dan in 2019. Zo’n 10.000 van hen moeten nog beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Ter vergelijking: tien jaar geleden waren er nog 120.000 bruggepensioneerden.

Door de strengere regels zijn er almaar minder werklozen die niet naar werk hoeven te zoeken. Een dik decennium geleden werd bijna elke werkloze 55-plusser vrijgesteld van de plicht een baan te zoeken, vandaag is dat de uitzondering. Tien jaar geleden hoefde een derde van de werklozen niet naar werk te zoeken, vandaag is slechts 10 procent - bijna 39.000 mensen - vrijgesteld. De meesten van hen, 32.000 mensen, zijn bruggepensioneerden.

Verschuiving naar ziekte

De strengere regels hebben wel een verschuiving van de werkloosheid naar de invaliditeit als gevolg. Definitieve cijfers voor 2020 zijn er nog niet, maar in juni bleken al meer dan 460.000 mensen langer dan één jaar ziek thuis te zitten. In tien jaar tijd kwamen er zo ongeveer 200.000 langdurig zieken bij, terwijl het aantal vergoede werklozen – de tijdelijke werklozen niet meegeteld - in diezelfde periode met 300.000 mensen terugviel. Voor een deel is dus sprake van communicerende vaten tussen de stelsels.