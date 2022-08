Wetstraat zoekt grip op energieprijzen

Na de aankondiging van premier Alexander De Croo dat we vijf tot tien moeilijke winters tegemoet gaan, voert de politieke wereld deze week de druk op om meer grip te krijgen op de energiefacturen. Dat moet tegelijk de koopkracht van de gezinnen beschermen, de concurrentiekracht van de energie-intensieve industrie veilig stellen en de economische slagkracht van de Russische president Vladimir Poetin ondermijnen. Deze week woensdag komen alle regeringen van het land daarover bijeen in het Overlegcomité.

Budget en overwinsten

De grote vraag is wat er uit de bus kan komen. De federale regering verlaagde al de btw op energie en breidde het sociaal tarief voor energie uit. Maar nog meer doen stuit onvermijdelijk op budgettaire grenzen. Een van de andere ideeën die blijft opduiken is inkomsten zoeken door de hoge winsten van energiebedrijven zwaarder te belasten.

Kernenergie

Prijs blokkeren

Premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten blijven ondertussen campagne voeren om op Europees niveau de prijzen te blokkeren. Volgens Van der Straeten is zoiets realistisch en kan het de factuur voor een gemiddeld gezin met 770 euro per jaar doen dalen. Egbert Lachaert, voorzitter van Open VLD, zei maandagmorgen dat hij hoopt dat daarover deze week politieke consensus kan ontstaan.

Elektriciteit

In het verlengde daarvan pleiten De Croo en Van der Straten er voor de elektriciteitsprijzen anders te berekenen . Als vandaag de hernieuwbare-energieproductie en de kerncentrales op volle toeren draaien en er is nog meer elektriciteit nodig, zal de prijs naar het niveau schieten die het rendabel maakt een gascentrale aan te zetten. Anders zou die met verlies werken. Daardoor sijpelen de hoge gasprijzen door in de elektriciteitsprijzen. De Belgische regering stelt voor de koppeling met de gasprijzen door te knippen en meer rekening te houden met de goedkopere hernieuwbare energie.

Ook de Duitse groenen zijn daar voorstander van. Spanje en Portugal kregen al toelating van de Europese Commissie om hun elektriciteitsprijs onder controle te houden door de kosten van gas in de gascentrales laag te houden. De situatie op het Iberische schiereiland is apart, omdat het bevoorraad wordt via Noord-Afrika en er nauwelijks interconnectie is met Frankrijk langs de Pyreneeën.