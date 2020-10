'Whatever it takes om crisis te overwinnen'

In het Europees Parlement is donderdag het regeerakkoord van de regering-De Croo voorgesteld. 'Deze regering zal alles doen om deze crisis te overwinnen. Whatever it takes.'

De regeerverklaring van de gloednieuwe regering-De Croo vond donderdag uitzonderlijk plaats in het Europees Parlement. Met zijn 750 zitjes is in dat parlement ruimte genoeg om de 150 Belgische Kamerleden op voldoende afstand plaats te laten nemen.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) hoopt dat deze regering met deugdzaam beleid het vertrouwen van de burger in de politiek kan herstellen. Dat is na bijna 500 dagen onderhandelen zoek. 'De voorbije jaren hebben we gezien hoe ruwheid en hardheid ook het politieke debat hebben overgenomen. Maar wat heeft het ons bijgebracht?'

In zijn speech herhaalde De Croo de prominente doelstelling van de Vivaldi-coalitie. Door de coronacrisis zijn investeringen in de gezondheidszorg en de economie een prioriteit. 'We willen meer handen aan de bedden en betere werkomstandigheden voor het zorgpersoneel.' Dat is nodig omdat 'deze crisis er steviger inhakt dan de crisis van tien jaar geleden en de Grote Depressie van de jaren 30'.

Groene ambities

De regering zal ook een economisch herstelplan van 4,7 miljard euro lanceren. 'Aan alle Belgen, alle ondernemers en alle investeerders zeg ik klaar en duidelijk: deze regering zal alles doen wat nodig is om de crisis te overwinnen. Whatever it takes.'

1.600 nieuwe agenten De regering-De Croo belooft de aanwerving van 1.600 extra politieagenten per jaar.

In dat herstelplan ligt een grote nadruk op groene investering. 'Dit is het groenste akkoord ooit. De ecologische transitie leidt tot nieuwe jobs, betere levenskwaliteit en meer innovatievermogen', zei De Croo.

De regering wil vooral inzetten op hernieuwbare energie en herbevestigt de kernuitstap. 'We doen dat op een verstandige manier, met aandacht voor betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid.'

Werkzaamheidsgraad

Ook digitalisering is een speerpunt van de coalitie, vooral op het departement justitie. 'We willen justitie eindelijk de 21e eeuw inloodsen en de administratieve achterstand inhalen.' Daarnaast belooft ze ook te investeren in de aanwerving van 1.600 extra politieagenten per jaar.

Vivaldi uit ook stevige ambities voor de arbeidsmarkt. De coalitie wil tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent. 'Een job is de beste sociale bescherming en een belangrijke vorm van emancipatie.' Concrete maatregelen maakte De Croo nog niet bekend.

Vrijdag volgt het investituurdebat in de Kamer. Dan wordt gedebateerd over het regeerakkoord en komen de oppositie en de nieuwe meerderheid voor het eerst tegenover elkaar. Zaterdag volgt de vertrouwensstemming.