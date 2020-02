‘Wie zegt dat de impasse communautair is, snapt er niks van'...

‘Ik ben tevreden dat Koen Geens de onmogelijkheid van paars-geel heeft uitgesproken’, zegt Georges-Louis Bouchez. De nieuwe regering wordt er volgens de MR-voorzitter ofwel een zonder de PS, ofwel een zonder de N-VA. ‘Ze kan er binnen de maand zijn.’

GLB: de Wetstraat is sinds enkele maanden een politiek letterwoord rijker. Als een wervelwind maakte de 33-jarige Bergenaar zijn entree op het hoogste niveau. Over de stormschade zijn de omstaanders het nog niet eens. Bouchez charmeert, irriteert, trekt aan, daagt uit en laat vooral niemand onbewogen. Een player, met brains, tattoos en torenhoge ambities. Zoals: Nederlands leren spreken. ‘Ik had u graag het eerste interview in het Nederlands gegeven, maar het is nog te vroeg. Tegen de zomervakantie moet ik klaar zijn. Ik ben een perfectionist: ik wil dat wat ik zeg juist is. Ik streef eerder het niveau van Charles Michel na dan dat van Elio Di Rupo.’ (lacht)

Eigenlijk is het toch ongelofelijk dat u in uw hele schoolcarrière nooit Nederlandse les heeft gekregen.

Georges-Louis Bouchez: ‘U zegt het. In de Franse Gemeenschap is het Nederlands een keuzemogelijkheid en ik heb voor Engels gekozen. Eigenlijk zou Nederlands verplicht moeten worden. Maar bon, ik begrijp wel Nederlands. En vooral: ik begrijp Vlaanderen. Veel beter dan PS-voorzitter Paul Magnette, die eerst met het afzijdig houden van CD&V en vervolgens met zijn blijvend afwijzen van de N-VA een gebrek aan begrip en respect heeft getoond voor de Vlaamse realiteit.'

'Omgekeerd vind ik ook wel dat de Vlaamse partijen en media eveneens maanden doof zijn gebleven voor wat ik hen heel die periode aan het vertellen was: de PS zou nooit met de N-VA willen regeren. Simpelweg omdat ze dat voor zichzelf onmogelijk heeft gemaakt door de N-VA vijf jaar lang te diaboliseren, door het regeringsbeleid van Michel neer te zetten als anti-Waals en door de MR als collaborateurs af te schilderen. Als je vijf jaar lang over een vrouw zegt dat ze lelijk, lui en gemeen is, kan je nog moeilijk aan je vrienden uitleggen dat je ermee gaat trouwen.’



Als informateur, een functie die hij samen met CD&V-voorzitter Joachim Coens vervulde, kreeg Bouchez kritiek. Hij zou een toenadering tussen de N-VA en de PS in de weg hebben gestaan omdat hij elke communautaire hervorming weigerde. Die kritiek kan nu wel overboord, vindt hij. ‘De zogenaamde entente tussen Bart De Wever (N-VA) en Magnette is niet bepaald sterker geworden toen ik ‘out of the game’ verdween, hè’? Ja, ik ben tevreden dat Koen Geens (CD&V) eindelijk de onmogelijkheid van paars-geel uitgesproken heeft. Omdat we nu misschien eindelijk wat vooruitgang kunnen boeken.’



Paars-geel is dood, maar dat is Vivaldi toch ook? Anders had de koning toch wel andere mensen dan Patrick Dewael en Sabine Laruelle aangeduid?

Bouchez: ‘Begrijp me niet verkeerd: ik ben geen supporter van Vivaldi. In Wallonië bestuur ik niet voor mijn plezier met de PS en Ecolo. Ik zou er liever de N-VA bij hebben. En nog het liefst vormde ik een nieuwe Zweedse regering. Maar dat laatste gaat niet. Dus is het belangrijk te vertrekken van de inhoud en het besef dat het beleid van de volgende regering niet links, niet rechts, maar centrum zal zijn. We zullen zien wie zich bij dat verhaal aansluit. Ik heb mijn mening over de enige weg die mogelijk is, maar die zal ik u niet verklappen. Maar wat zeker vaststaat: het zal ofwel zonder de N-VA ofwel zonder de PS zijn. Ik ga ervan uit dat we tegen eind maart een regering kunnen hebben.’



Kan een noodbegroting een manier zijn om tot een regering te komen?

Bouchez: ‘Nee, dat is wat wij noemen ‘une fausse bonne idée’. Een begroting is een geheel van politieke keuzes, geen technisch gegeven. Stel dat je een meerderheid vindt om een begroting op te stellen en daarna niet meer om de maatregelen uit te voeren: dat zou catastrofaal zijn.’



Kunnen we zeggen dat de koning temporiseert omdat de volgende mislukking recht naar verkiezingen leidt?

Bouchez: ‘Waarom zouden er nieuwe verkiezingen komen? Niemand wil dat en het heeft ook geen zin. Als we het tijdens de regeringsvorming oneens zouden zijn over een bepaald plan of een voorstel over het minimumpensioen of een grote arbeidsmarkthervorming, zou je er nog voor kunnen pleiten. Dan zou het ergens over gaan. Nu geraken we nergens omdat we niet eens in staat zijn compromissen te sluiten. Het Belgische systeem komt daardoor in gevaar en verkiezingen lossen dat niet op.’



Of het is het Belgische systeem dat niet meer werkt. Laat de verkiezingen dus over de toekomst van België gaan.

Bouchez: ‘Wie zegt dat dit een communautair probleem is, snapt er niks van. Aan de basis van de huidige impasse ligt een probleem waarmee veel Europese landen worden geconfronteerd. De populisten zijn in opmars. De N-VA heeft schrik van het Vlaams Belang en de PS van de PTB, waardoor beide partijen straffere posities moeten innemen. Maar in andere landen is dat niet anders. In het Verenigd Koninkrijk heeft de druk van de populisten tot de brexit geleid en in Frankrijk tot zeer gewelddadige demonstraties.’



Het probleem is toch gewoon dat Vlaanderen centrumrechts stemt en Franstalig België links?

Bouchez: ‘Niet akkoord. Het Vlaams Belang heeft hetzelfde sociaal-econo­mische programma als de PTB. En van Ecolo wordt gezegd dat het communisten zijn, maar veel van hun kiezers komen van bij de MR. Die willen de planeet redden, die willen geen links beleid. Oké, Wallonië is sociologisch wat linkser. Maar wandel op straat en je zult evenveel rechtse praat horen als in Vlaanderen. Theo Francken (N-VA) is er populair. Het is aan mij om te bereiken dat al die mensen weer voor de MR stemmen en dan zul je zien dat Wallonië niet per se linkser is.’



Naar het schijnt, beschikt u over een peiling die heel goed is voor de MR. Nieuwe verkiezingen zouden u dan toch niet slecht uitkomen?

Bouchez: ‘Roddels. We hebben net beslist geen interne peilingen te houden omdat de pers anders zou denken dat we met verkiezingen bezig zijn. Wat hebben wij er bij te winnen als de MR nu de grootste wordt? Nieuwe verkiezingen dreigen de extremisten nog groter te maken, wat een regeringsvorming moeilijker zou maken.’



Mogen we u nog een roddel voorleggen? U zou aan de onderhandelingstafel gezegd hebben dat u niet gehaast bent. De MR levert momenteel de premier en zeven ministers. U heeft veel te verliezen bij een nieuwe regering.

Bouchez: ‘Uw bronnen hebben mij niet volledig geciteerd. Ik heb gezegd dat het toch gek is dat ik van alle onderhandelaars het meest aanstalten maak om een regering te vormen, terwijl ik eigenlijk het meest te verliezen heb. Het zijn de anderen die altijd wel op het een of ander moment een veto hebben gesteld. Dat ze naar zichzelf kijken in plaats van n’importe quoi over mij te vertellen.’



U maakt veel los. Niemand werkte de voorbije maanden op zoveel zenuwen tegelijk.

Bouchez: ‘Weet u waarom? Omdat ik de gewoonte heb mensen in hun gezicht te zeggen wat ik denk. Omdat ik mensen publiekelijk voor hun verantwoordelijkheid stel. Conner Rousseau (sp.a) heb ik meermaals gevraagd: ‘wat is nu uw positie?’ Maar die is nog altijd niet duidelijk. Blijkbaar is men zo’n aanpak niet gewend. Wel, je m’en fous. Ik ben in de politiek gestapt om de zaken te laten vooruitgaan. U kan het zich niet inbeelden hoeveel tijd tijdens die onderhandelingen wordt verloren met blabla.’



Drie maanden geleden was u in Vlaanderen een nobele onbekende. Vandaag kent iedereen van De Panne tot Maaseik u. Missie geslaagd?

Bouchez: ‘Well done (lacht). Je ne suis pas timide. Wie timide of beschaamd is, moet niet in de politiek gaan. Wie bang is om te crashen, wordt ook geen autopiloot. Ik heb jullie evenwel niet gevraagd om dit interview te doen, dat hebben jullie zelf gevraagd. Misschien omdat jullie er ook belang bij hebben?’



Welja, volgens MR-coryfeeën bent u een toekomstig premier. En als het even kan, zou u het nu al worden.

Bouchez: ‘Mijn partij levert met Sophie Wilmès al de premier. En ik heb me voor vier jaar als voorzitter geëngageerd. Ik respecteer dat. Ambitie om de ambitie is niet goed, maar in de politiek moet je nu eenmaal bepaalde functies opnemen als je iets ten goede wilt veranderen. Als kind had ik twee dromen: wereldkampioen Formule 1 worden of premier van België. Eén ding staat vast: voor het eerste ben ik te oud geworden.’ (lacht)