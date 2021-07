'Wij snappen ook wel dat mensen het bonnetje niet meer hebben'

Verzekeraars rijden met bussen naar klanten in overstromingsgebied om hun schadedossiers snel op te stellen. Heel wat slachtoffers van de watersnood komen tot de ontdekking dat hun inboedel niet verzekerd is. 'Ik dacht echt dat ik verzekerd was.'

Verzekeraars hebben na de watersnood in ons land al duizenden dossiers geopend. Toch hebben ze van heel wat klanten nog geen schadeclaims binnen.

Verbazend is dat niet. Duizenden inwoners van de getroffen regio's zitten zonder elektriciteit, mobiele telefoon of internet. Lokale verzekeringskantoren zijn gesloten, omdat het water ook daar schade heeft aangericht. Zo wordt een dossier openen moeilijk. Daarom zetten meerdere verzekeraars bussen in, waarmee ze naar hun zwaarst getroffen klanten rijden.

Veel mensen ontdekken dat hun inboedel niet meeverzekerd is.

Daardoor krijgen ze via de verzekering geen vergoeding voor schade aan meubels, elektronica en andere huisraad.

Een bus van NN Insurance - de verzekeringspartner van ING - parkeert woensdag in het zwaar getroffen Pepinster. Naast het administratief centrum in het hart van de Luikse gemeente openen verzekeraars ter plekke schadedossiers. Klanten hebben op voorhand een sms gekregen met de locatie van de bus, die van 9 tot 19 uur in het dorp blijft staan. ’s Ochtends vroeg stonden meteen tientallen mensen in de rij voor advies.

‘We merken dat heel wat mensen hier vaststellen dat ze onderverzekerd zijn’, zegt Benjamin Cabana, directeur verzekeringen bij ING. ‘Ze denken dat de inboedel meeverzekerd is, maar komen er hier achter dat dat niet het geval is. De brandverzekering dekt wat vastzit, de meubels vallen daar niet onder.’

Ontgoocheld

Angélique Khaladaiakis (42), een alleenstaande moeder met drie kinderen, is zo iemand. De vrouw woont in het centrum van Pepinster. In haar straat zijn huizen ingestort. Drie buren stierven en van bewoners van een ingestorte woning was woensdag nog altijd niets vernomen. Verderop, bij het appartement van Khaladaiakis, steeg het water tot de rand van de balkons. ‘Beneden in de kelder is alles vernield. De fietsen, de stofzuiger en het speelgoed van de kinderen dat daar lag, zijn niet meer te redden. Ach, we zijn tenminste allemaal ongedeerd.’

Bij het afsluiten vroeg ik expliciet of mijn meubels er ook ‘in zaten’. Ze zeiden van wel. Nu hoor ik dat het toch niet zo is. Angélique Khaladaiakis Slachtoffer watersnood Pepinster

Na een gesprek komt ze ontgoocheld uit de bus. ‘Ik dacht echt, echt, echt dat mijn meubels verzekerd waren.’ Khaladaiakis sloot in 2019 een brandverzekering af, maar heeft geen inboedelverzekering. ‘Bij het afsluiten vroeg ik expliciet of mijn meubels er ook ‘in zaten’. Ze zeiden van wel. Nu hoor ik dat het toch niet zo is. Een buur zit met hetzelfde probleem, die wist ook niet dat zijn verzekering de meubels niet dekte.'

Het is een vervelende boodschap vinden de verzekeraars, zeker als mensen in de overstroming alles kwijt zijn geraakt. Cabana: ‘We dringen er echt op aan dat mensen dat nakijken bij hun verzekeringsagent: zorg dat je inboedel apart verzekerd is. Anders kan je voor dit soort nare verrassingen komen te staan. Mensen die onderverzekerd zijn, kunnen nog een beroep doen op het Rampenfonds.'

Mensen die onderverzekerd zijn, kunnen nog een beroep doen op het Rampenfonds. Benjamin Cabana Directeur verzekeringen ING

'Nog nooit zo'n schade gezien'

De beroepsvereniging van de verzekeraars rekent op minstens 150 miljoen euro schade na het voorbije noodweer. Dat is meer dan bij de overstromingen in 2016, toen 27.000 mensen aangifte deden van schade. Verzekeraars keerden toen 143 miljoen euro aan schadevergoedingen uit.

‘Ik zit al 30 jaar in het vak, maar schade van deze omvang ben ik nog nooit tegengekomen’, zegt expert Vito Bivacco. Hij bezocht woensdag tientallen slachtoffers. 'Je ziet onbeschrijflijke taferelen. Sommige mensen zijn echt alles kwijt.'

De experts kennen ter plekke een voorschot toe. Bivacco: ‘Normaal vragen wij foto’s, facturen of bonnen van beschadigde spullen. Maar wij begrijpen ook dat de mensen die nu niet altijd hebben. Als er geen bewijzen zijn, maken we samen een inventaris, op basis van vertrouwen. Ik heb nergens het gevoel gehad dat de mensen daar niet eerlijk over waren. Eerder omgekeerd: sommigen schatten hun schade te laag in.’

Als er geen bewijzen zijn, maken we samen een inventaris. Ik heb nergens het gevoel gehad dat de mensen daar niet eerlijk over waren. Vito Bivacco Expert schadevergoedingen

Simon Bodaux (23) durft geen prijs te plakken op zijn vernielde meubilair. De benedenverdieping van zijn rijhuis aan de rivier was net opgeknapt en ingericht toen alles overstroomde. De modderige dampkap van de nieuwe keuken ligt nog op het voetpad.

Bivacco is met hem meegereden naar huis. Bodaux: ‘Ik kan de facturen van de meubels misschien nog opzoeken, van de nieuwe meubels dan. Een deel was tweedehands.’ Zijn vader dringt aan: ‘Allez, wat kostte de keuken?’ Bodaux: ‘11.000 euro.’ Bivacco schrijft het op. ‘We zullen dat alvast toekennen, dan kan je tenminste vooruit.’