Wilmès: 'EU vraagt België tot 2,8 miljard euro extra per jaar'

België zal in het meest extreme scenario 2,8 miljard euro extra per jaar moeten afdragen aan de Europese Unie. Dat blijkt uit een voorstel van de Europese Commissie in de aanloop naar de volgende meerjaarlijkse financiering van de EU.

De Europese ministers van Begroting bliezen vrijdag verzamelen in Sofia om te brainstormen over de volgende meerjaarlijkse financiering van de Europese Unie. Concreet gaat het om de periode 2021-2027.

Dat is een harde dobber. Twee uitdagingen wachten Europa: het vertrek van het Verenigd Koninkrijk opvangen en geld vinden om het migratie- en veiligheidsbeleid te financieren.

Voor ons land nam federaal minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) deel aan het overleg in Bulgarije. In een gesprek met de krant Le Soir probeert ze in te schatten wat de zoektocht naar dat extra geld voor ons land kan betekenen.

Brits vertrek

België draagt momenteel gemiddeld 5,5 miljard euro per jaar bij aan de Europese begroting. Maar dat bedrag zal de volgende jaren oplopen.

800 miljoen euro Extra bijdrage België aan Europese begroting Wilmès houdt rekening met een mogelijk eindbedrag van 800 miljoen euro extra per jaar: 400 miljoen om de brexit op te vangen en 400 miljoen euro voor nieuw beleid.

De Britten dragen vandaag ongeveer 11 milljard euro per jaar bij aan de Europese begroting. 'Om hetzelfde niveau van engagementen te kunnen handhaven is ons gezegd dat de andere lidstaten hun rechtstreekse bijdrage zullen moeten verhogen van 1 naar 1,2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp)', stelt Wilmès.

'Voor België betekent dat grosso modo 800 miljoen euro per jaar', rekent de minister van Begroting voor. 'Dat is niet niks. Dat extra geld moet in de nationale begroting gezocht worden en iedereen weet dat België geen begrotingsoverschot heeft.'

De MR-politica herinnert eraan dat de impact van de brexit voor België nog zwaarder kan uitvallen. 'Zeker als het om een harde brexit gaat, zal de economische impact groot zijn want we drijven veel handel met het Verenigd Koninkrijk.'

Maximalistisch scenario

Naast de effecten van de brexit wacht ook nog de financiering van nieuwe Europese prioriteiten zoals migratie en veiligheid. De Europese Commissie stelt voor dat België daarvoor 2 miljard euro extra per jaar op tafel zou leggen.

'We hebben het dan wel over een maximalistisch scenario', benadrukt Wilmès. Over de verhogingen moeten de lidstaten en het Europees parlement nog onderhandelen.