Wilmès en Peeters spreken elkaar tegen over begrotingstekort

De Tijd gebruikte de prognoses van het Planbureau om het begrotingstekort in te schatten dat de volgende federale regering erft. De conclusie is dat het tekort dit jaar oploopt tot 1,7 procent van het bruto binnenlands product, of ruim 7,7 miljard euro .

'Op dit moment is dat scenario fictie en geen objectieve realiteit', reageert minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) in een persbericht. 'Elk jaar lees ik rampscenario's, voorgesteld als feitelijke waarheden, die uiteindelijk anders uitdraaien.'

Wilmès versus Peeters

In de federale regering is verdeeldheid over de kwestie. CD&V-vicepremier Kris Peeters had vrijdagochtend in De Ochtend op Radio 1 nog bevestigd dat de begroting een pijnpunt is en de volgende regering voor een serieuze saneringsoperatie staat.