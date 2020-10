Wilmès mag intensieve zorg verlaten

Vorige week maakte Wilmès bekend dat ze besmet is met het coronavirus, wellicht in familiale kring. Ze werd woensdagavond opgenomen in het Delta-ziekenhuis in Oudergem op de afdeling intensieve zorg. Maandag liet haar woordvoerster weten dat haar gezondheidstoestand stapje bij stapje verbetert en dat de vicepremier niet beademd wordt.