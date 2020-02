Wilmès negeert Vlaams protest over Green Deal

Er hangt een Vlaams-Belgische politieke rel in de lucht, omdat premier Sophie Wilmès de ogen gesloten heeft voor het Vlaamse protest tegen de toewijzing van het Europese geld van de Green Deal. 'Wilmès is haar boekje te buiten gegaan', klinkt het in N-VA-kringen.

De Europese coördinatie in België draait vierkant en dat gaat niet onopgemerkt voorbij in de Europese instellingen. Er zijn twee incidenten geweest. De N-VA plaatste al vraagtekens bij de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting, waarin de Belgische premier in lopende zaken, Sophie Wilmès (MR), zonder duidelijk mandaat toegeeflijk was om elk jaar 1,2 miljard euro meer bij te dragen aan de Europese Unie. En nu is commotie ontstaan over de verdeling van het klimaatgeld, waarover Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) een boze brief heeft geschreven aan Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen.

Europa werkt enkel met lidstaten. Voor België is de gesprekspartner dus het federale niveau. Maar over alle standpunten die België inneemt op het Europese niveau wordt wel overlegd met de regio’s. En in de materies waarvoor de regio’s bevoegd zijn, zoals milieu, fungeert het federaal niveau - de kanselarij en de permanente vertegenwoordiging bij de EU - als doorgeefluik.

Het welvarende en steenkoolvrije België krijgt slechts 68 miljoen euro uit dat transitiefonds. Maar vooral het feit dat niet Antwerpen, maar Wallonië dat geld opstrijkt, kon volgens de Vlaamse minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) niet door de beugel.

Maar het vinden van een gezamenlijk standpunt is de voorbije jaren veel moeilijker dan vroeger gebleken. De stugge houding van de N-VA in het klimaatdebat leidde tot jaren vertraging bij het vastleggen van de Belgische klimaatafspraken voor 2020. De kloof is nog groter geworden met het oog op de lastenverdeling voor de klimaatmaatregelen in 2030 en het al dan niet onderschrijven van de klimaatneutraliteit in 2050.

Frustratie

Dat de frustratie aan beide kanten hoog oploopt, ondervond de Europese Commissie de voorbije weken. Ze legde de verdeling vast van het nieuwe potje klimaatgeld van 7,5 miljard euro voor vervuilde en arme regio’s. Het welvarende en steenkoolvrije België krijgt slechts 68 miljoen euro uit dat transitiefonds. Maar vooral het feit dat niet Antwerpen, maar Wallonië dat geld opstrijkt, kon volgens de Vlaamse minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) niet door de beugel. Ook Jambon liet in een brief weten verbaasd te zijn over de geplande verdeling van het Europese klimaatgeld.

De Commissie kwam bij haar berekeningen uit bij drie regio’s in de provincie Henegouwen (Doornik, Bergen en Charleroi). Ze toetste die bevindingen, zoals met alle lidstaten, ook af bij de federale regering. De kanselarij ging naar verluidt akkoord met de Europese selectie en liet dat ook schriftelijk weten. De Vlaamse regering tekende schriftelijk en mondeling protest aan.

De Belgische kanselarij stuurde de Vlaamse brief wel door naar de Commissie, maar zonder dat ook als Belgisch standpunt op te nemen.

De kanselarij stuurde de Vlaamse brief wel door naar de Commissie, maar zonder dat ook als Belgisch standpunt op te nemen. 'Dat is nooit gezien', zeggen EU-bronnen. Diverse Europese diplomaten bevestigen weet te hebben van het Vlaamse protest. 'Maar we konden er geen rekening mee houden, want het was niet het Belgische standpunt.'

Dilemma

Volgens diplomatieke bronnen stond Wilmès voor een dilemma. Toen weken geleden duidelijk werd dat het geld naar Wallonië zou vloeien, zette Wallonië de hakken in het zand. Er was geen politiek vergelijk meer mogelijk in België, waardoor Wilmès ook geen Belgisch standpunt kon innemen over het voorstel van de Europese Commissie en de ogen sloot voor het Vlaams protest, luidt het.

Het kabinet van Wilmès doet de heisa af als absolute onzin. Het kabinet van de premier en de kanselarij zijn nooit geraadpleegd over welke gebieden in aanmerking komen voor geld uit het Europees fonds voor eerlijke transitie, is te horen in haar entourage.

In N-VA-kringen wordt gevreesd dat Wilmès haar boekje te buiten is gegaan.

Toch wordt in N-VA-kringen gevreesd dat Wilmès haar boekje te buiten is gegaan. 'Dit is onhoudbaar', klonk het, al wilde het kabinet-Jambon gisteren niet reageren. Eerst wordt uitgezocht hoe de vork precies in de steel zit.

Weinig begrip

Het kalf is nog niet verdronken. Officieel start de Commissie nog overleg op met de lidstaten over de verdeling van het klimaatgeld. Tegen volgend jaar moeten nationale transitieplannen op tafel liggen om de omschakeling te maken naar een koolstofvrije economie. Toch is de kans klein dat het hinterland van de Vlaamse havens alsnog Europese steun krijgt. 'Vlaanderen is een van de rijkste Europese regio’s en wordt verondersteld zelf die transitie te kunnen begeleiden', valt te horen.