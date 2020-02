Wilmès roept topministers bijeen over corona

Premier Sophie Wilmès roept zondag het kernkabinet bijeen naar aanleiding van de opmars van het coronavirus wereldwijd.

Het coronavirus zet zijn opmars verder. Wereldwijd zijn er al meer dan 85.000 besmettingen vastgesteld. Bijna de helft van die mensen is intussen alweer genezen. Zowel in Duitsland, Nederland als Frankrijk zijn er verschillende besmettingen gemeld. België blijft vooralsnog buiten schot. Er was een man besmet die terugkwam van China. Die werd in het militair hospitaal in quarantaine geplaatst.

Om voorbereid te zijn op een uitbraak in ons land, neemt de federale regering onder leiding van premier Sophie Wilmès haar voorzorgen. Zondag om 14 uur komt het kernkabinet bijeen. ' De federale regering zal een stand van zaken opmaken van de Belgische situatie met betrekking tot de ontwikkeling van het Covid-19-virus. Deze vergadering zal plaatsvinden in aanwezigheid van de heer Tom Auwers, voorzitter van FOD Volksgezondheid', klinkt het in een persbericht.

Woensdag volgt een vergadering van het Overlegcomité, waarbij ook de regionale regeringen worden betrokken.