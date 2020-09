Wilmès waarschuwt voor strengere coronaregels

'Het risico is heel groot dat we met meer beperkingen zullen komen', verklaarde premier Sophie Wilmès (MR) in de Kamer. Als de coronabarometer was ingevoerd, hadden we het aantal contacten nu al moeten inperken.

Op het moment dat het aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land stijgt, heeft de Nationale Veiligheidsraad de coronamaatregelen versoepeld. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer wees Wilmès er evenwel op dat er snel weer een nieuwe verstrenging van de regels kan komen.

'Het risico is heel groot dat we op korte termijn met meer beperkingen komen, want de evolutie van de gezondheidstoestand is niet gunstig', zei Wilmès. Tussen 14 en 20 september hebben dagelijks gemiddeld 1.425 mensen positief getest op corona, wat er 62 procent meer zijn dan de week voordien.

Coronabarometer

De overheid werkt aan een kleurencode - een coronabarometer zoals Wilmès het noemt - die zal bepalen welke regels van kracht zijn. Hoe breder het virus zich verspreidt, hoe strenger de regels zijn. De belangrijkste maatstaf daarbij zijn het aantal ziekenhuisopnames. De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 57 patiënten in het ziekenhuis opgenomen.

Celeval, de expertengroep die de Nationale Veiligheidsraad bijstaat, heeft het systeem van kleurencodes voorbereid, maar het werd nog niet ingevoerd. De federale topministers en minister-presidenten van de deelstaten oordeelden woensdag in de Veiligheidsraad dat het systeem nog niet helemaal op punt stond.

Hoe ernstiger de epidemiologische situatie is, hoe meer het aanbevolen aantal sociale contacten zal worden beperkt. Sophie Wilmès Premier

De Veiligheidsraad adviseert dat elke Belg maandelijks met vijf mensen nauw contact mag hebben buiten het gezin. 'Maar die benadering van het sociaal contact kan steeds worden bijgesteld', zei Wilmès. 'Ze zal evolueren in functie van de epidemiologische situatie. Hoe ernstiger die is, hoe meer het aanbevolen aantal sociale contacten zal worden beperkt.'

Fase oranje

Vijf contacten per persoon zijn toegelaten in fase geel. Volgens het rapport van Celeval geldt die code geel in ons land zolang er minder dan 57 ziekenhuisopnames per dag zijn. Als er tussen de 57 en 172 ziekenhuisopnames per dag zijn, is code oranje van kracht. Dan wordt het aantal sociale contacten per persoon beperkt tot drie. Als er meer dan 172 opnames per dag zijn en de epidemie zich snel verspreidt - fase rood - is dat slechts één persoon.

Als het systeem van de kleurcodes nu zou worden ingevoerd, zou ons land met zijn 57 ziekenhuisopnames per dag meteen overgaan op code oranje. Het betekent dat het aantal contacten meteen moet worden ingeperkt van vijf tot drie. Volgens kwatongen was dat meteen ook de reden waarom het systeem er woensdag niet kwam: er zou meteen moeten worden verstrengd.