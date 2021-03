Winkeliers furieus over nieuwe lockdown

‘We hebben de eerste twee lockdowns gesteund, maar dit is onverantwoord’, zegt Dominique Michel, CEO van de handelsfederatie Comeos. Hij is furieus.

Hij wilde er eerst een nachtje over slapen. Dominique Michel, CEO van de handelsfederatie Comeos, voelde zich woensdag zo kwaad over de coronamaatregelen die de federale regering en de deelstaatregeringen namen dat hij het even wilde laten rusten.

De essentie Op het Overlegcomité werd woensdag beslist dat niet-voedingswinkels alleen op afspraak mogen werken en niet-medische contactberoepen, zoals kappers, weer dicht moeten.

De handelsfederatie Comeos steunt die beslissingen niet, omdat volgens haar besmettingen niet in winkels gebeuren.

CEO Dominique Michel vindt dat winkeliers de prijs betalen voor het wanbeleid van de overheid.

Hij vreest dat één op de vijf niet-voedingswinkels over de kop gaat en 13.000 jobs sneuvelen.

Het hielp niet. ‘Het is nog erger dan ik dacht’, zei hij donderdag. 'Het is onbegrijpelijk. We hebben de eerste twee lockdowns gesteund, hoe pijnlijk ze ook zijn. Maar dit is onverantwoord.’

Met ‘dit’ bedoelt hij dat de kappers en andere niet-medische contactberoepen zaterdag weer dicht moeten en niet-voedingswinkels op afspraak moeten werken. De facto komt dat voor die laatste groep opnieuw neer op een lockdown, zegt hij.

Hij vreest dat het omzetverlies voor de niet-voedingswinkels oploopt tot 1 miljard euro. En dat een op de vijf zaken dat niet overleeft. Door die faillissementen schat hij dat 7.500 mensen, vaak laaggeschoolden, hun job zullen verliezen. Voeg daar de ontslagrondes bij de bedrijven die overleven aan toe, en je komt volgens hem op 13.000 banen die zullen verdwijnen. 'We denken dat het een conservatieve raming is. Het wordt een catastrofe.'

Nog altijd zindert bij winkeliers de uitspraak van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) uit december na. Vandenbroucke zei toen in 'Terzake' dat winkelen ‘geen groot risico is als het op een heel goed gecontroleerde manier gebeurt'. Maar dat de beslissing ze destijds toch te sluiten nodig was, omdat je op een bepaald moment moet zeggen ‘de blok erop’.

Het wordt een catastrofe. Dominique Michel CEO Comeos

‘We weten ondertussen dat er geen probleem is met de winkels’, zegt Michel. ‘De problemen liggen in de scholen en bij het gebrek aan telewerk. Er is daarom een immens gevoel van ontgoocheling bij de winkeliers. Ze hebben veel maatregelen genomen en nu moeten ze toch dicht. Het is heel moeilijk.’

‘Bovendien zijn sommige maatregelen absurd. Winkels mogen maar maximaal 50 klanten ontvangen, ongeacht de grootte. In de grootste winkels komt dat neer op één klant per 400 vierkante meter. Dat komt bijna neer op één persoon in een concertzaal van de AB binnen laten. Ondertussen zitten de treinen en de metro’s vol. Kan iemand me dat uitleggen?’

Winkeliers betalen de prijs voor het wanbeleid van de overheid. Dominique Michel CEO Comeos

‘Ik weet dat onze analyse hard is’, zegt hij. ‘Maar dit is een heel slechte beslissing. We hebben nog altijd niet de gedetailleerde informatie die nodig is om vanaf zaterdag de winkels op afspraak open te houden. Ondertussen is de overheid al maanden bezig met vaccinaties en is het nog niet in orde. Hetzelfde geldt voor de maskers, de tests en de contacttracing. Het was allemaal een mislukking. Wij betalen nu de prijs voor dat wanbeleid.’

Plafonds en absurditeiten

De steunmaatregelen van de Vlaamse en federale overheid stelpen het bloeden maar gedeeltelijk, zegt Michel. Dat komt omdat ze vaak geplafonneerd zijn. Eigenaars van winkelpanden krijgen bijvoorbeeld een belastingkrediet als ze de huur kwijtschelden. ‘Maar de maatregel is geplafonneerd op 5.000 euro per maand. Grote handelszaken zitten vaak aan meer dan 100.000 euro huur per maand.