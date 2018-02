Wordt België klant bij de Israëlische Mossad?

Premier Charles Michel en zijn vicepremiers buigen zich vandaag over de aankoop van vier MALE-drones voor het leger. Dé vraag die op tafel ligt, is of België daarvoor met Israël in zee gaat.

De federale regering plaatst het komende jaar een bestelling van 226 miljoen euro voor de aankoop van twee dronesystemen, in het kader van een Europees programma. Defensie organiseerde daarvoor een informatieronde, waaruit drie kandidaten zijn gekomen.

Het Amerikaanse General Atomics biedt zijn Sky Guardian-drones aan. Het gaat om een MQ-9 Reaper, beter bekend als de Predator, in een versie die is aangepast aan de Europese markt. De andere kandidaten zijn beide Israëlisch. Zowel IAI als een ander Israëlisch bedrijf stelt de Heron TP-drones voor, die in Israël zelf bekend staan als de Eitan.

Oorlog op afstand

De oppositie maakt zich zorgen over de plannen. Het cdH-kamerlid Georges Dallemagne vreest dat de aankoop van drones het Belgisch leger in staat zal stellen om een ‘oorlog op afstand’ te voeren. De drones kunnen worden bewapend en tot aanvalsdrones worden omgevormd, merkte Dallemagne op tijdens het vragenuurtje in de Kamer. ‘Als een bombardementscapaciteit nodig zou zijn, dan zal dat eerst worden besproken in de regering’, verzekerde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

Als een bombar dementscapaciteit nodig zou zijn, dan zal dat eerst worden besproken in de regering. steven vandeput minister van defensie

Bij de regering ligt een andere prangende vraag op tafel. De drones dienen in de eerste plaats om strategische militaire inlichtingen te verzamelen. België wil daarover een partnerschap aangaan met het land dat de drones aanbiedt. En dat ligt gevoelig, zeker als het gaat over Israël. Het gevaar is niet denkbeeldig dat de Israëlische inlichtingendienst Mossad mee over de schouder kan kijken. ‘Willen we dat?’, wordt opgeworpen in regeringskringen.

Volgens het gespecialiseerde defensietijdschrift Jane’s heeft het Belgisch leger een voorkeur voor de Amerikaanse Sky Guardian-drones. Op het kabinet-Vandeput wil niemand reageren zolang geen regeringsbeslissing is genomen.

Op de agenda van het kernkabinet vandaag staat officieel de vervanging van de B-Hunters, de drones van het Israëlisch bedrijf IAI die het Belgisch leger al sinds 2004 in dienst heeft. Tussen 2021 en 2030 moeten die worden vervangen, zoals ook het geval is voor de F-16-gevechtsvliegtuigen.

Strategische legervisie

In zijn strategische legervisie legde minister Vandeput vast dat hij voor 2030 zes drone-systemen wil kopen, van het type MALE (medium altitude, long endurance). Elk systeem telt twee drones, een controlestation en bijhorende uitrusting. Samen gaat het dus om twaalf strategische drones, met een vleugelspanwijdte van 24 tot 26 meter, wat vergelijkbaar is met de Boeing 737 van de eerste en tweede generatie.

De toestellen kunnen missies van 14 uur aan, met een actieradius van 1.750 kilometer. Ze halen een snelheid van 300 kilometer per uur. Alles samen hangt er een prijskaartje aan van 490 miljoen euro. De eerste twee systemen worden dit jaar besteld.

Schermvullende weergave De Amerikaanse Predator B, hier tijdens de Nederlandse luchtmachtdagen, is onder meer ingezet tegen Al Qaida in Pakistan. Hollandse Hoogte ©Hollandse Hoogte / Goos van der Veen