Wouter Beke verdedigt keuze voor Steven Vanackere bij Nationale Bank

'We hebben voor deze functie bij de Nationale Bank gekeken naar het beste profiel. Zo zijn we bij Steven Vanackere uitgekomen'. Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke, in een reactie op de kritiek dat er geen vrouw meer zit in de directie van de Nationale Bank.

De kritiek was niet mals, nadat De Tijd bekend had gemaakt dat CD&V ex-minister van Financiën Steven Vanackere naar voren schuift als nieuwe directeur bij de Nationale Bank. Hij moet De Wachter opvolgen, die eind oktober haar mandaat neerlegde.

De Wachter, die van CD&V-signatuur is, liet op Twitter haar ongenoegen blijken. 'De regering was blijkbaar niet in staat om één competente vrouwelijke kandidate te vinden', tweette ze.

Beste kandidaat

Voor het eerst reageert partijvoorzitter Wouter Beke op de commotie. Hij wijst erop dat Vanackere de beste kandidaat was. 'We hebben voor deze functie bij de Nationale Bank gekeken naar het beste profiel. Zo zijn we bij Steven Vanackere uitgekomen', klinkt het.

Beke wijst erop dat Vanackere een econoom is. En als gewezen minister van Financiën heeft hij zijn strepen verdiend in de nasleep van de bankencrisis. 'Zijn voordracht is in de regentenraad en het benoemingscomité van de Nationale Bank zonder opmerkingen goedgekeurd', aldus Beke.

'Het was geen keuze tussen man of vrouw, maar een keuze voor de kwaliteiten van Vanackere', benadrukt Beke.

Competente vrouwen

De voorzitter van CD&V wil niet gezegd hebben dat er geen competente vrouwen zouden zijn. 'In andere functies hebben we wel vrouwen gebracht, omdat zij daarvoor het beste profiel hadden', aldus Beke.

In de Vlaamse regering zijn twee van de drie CD&V-ministers vrouwen, met name Hilde Crevits (CD&V) en Joke Schauvliege. Voor de directeursfunctie bij de Nationale Bank was er binnen CD&V niet meteen een vrouw kandidaat.

Beke wijst er nog op dat het 'totaalplaatje' rond de topbenoemingen illustreert dat de regering-Michel wel degelijk de man-vrouwverhoudingen ernstig neemt. Hij wijst naar de 'girl power' van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, die Fientje Moerman tot rechter bij het Grondwettelijk Hof benoemde en Annemie Turtelboom naar de Europese Rekenkamer afvaardigde.

Rutten benoemde enige tijd geleden overigens wel haar kabinetschef Tim Hermans bij de Nationale Bank, ook tot directeur, en geen vrouw.

Minder mandaten

Beke wijst er nog op dat de regering-Michel heeft beslist om het aantal mandaten in de directie van de Nationale Bank terug te brengen van zeven naar zes. Marcia De Wachter wordt eigenlijk niet vervangen. Steven Vanackere volgt Jan Smets op, die op 1 januari op pensioen gaat als gouverneur van de Nationale Bank.