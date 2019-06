Wouter Beke volgt Kris Peeters op in federale regering

Wouter Beke zet de dubbele pet op van CD&V-voorzitter en minister in de federale regering.

Het vertrek van Kris Peeters (CD&V) naar het Europees parlement zorgt voor een stoelendans tussen CD&V'ers binnen de regering in lopende zaken. CD&V-voorzitter Wouter Beke vervangt zelf Peeters. Hij blijft ook de partij leiden. Minister van Justitie Koen Geens wordt vicepremier in vervanging van Peeters. Die was sinds het vertrek van N-VA uit de regering eind vorig jaar minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.