Wouter Beke volgt Kris Peeters op

CD&V voert een reshuffle door na het vertrek van boegbeeld Kris Peeters naar Europa. Wouter Beke neemt over als federaal minister en blijft voorzitter. Koen Geens wordt vicepremier.

Beke is de nieuwe minister van Werk en Economie van de federale regering in lopende zaken. Minister van Justitie Geens, die samen met Beke, Hilde Crevits en Peeters de G4 - het machtscenakel van de partij - vormt, krijgt Peeters’ post van vicepremier. Beke blijft ook aan als partijvoorzitter tot CD&V dit najaar een opvolger kiest. In de federale regering combineert ook Charles Michel (MR) zijn job als premier met die van partijvoorzitter. Beke bevestigt dat hij verzaakt aan een nieuw voorzittersmandaat

Stoelendans

De stoelendans bij CD&V was nodig door de verkiezing van Peeters tot Europees Parlementslid. Dat mandaat is onverenigbaar met zijn functie als federaal minister van Werk en vicepremier. De stoel van Peeters, die volgende week de eed aflegt, kon ook niet leeg blijven. Nu ontslagnemend vicepremier Didier Reynders (MR) geen topman van de Raad van Europa wordt, zouden door het vertrek van Peeters niet langer evenveel Nederlands- als Franstaligen in de regering zitten. Die taalpariteit is grondwettelijk verplicht.

De vervanging van Peeters leidde tot een fluistercampagne bij CD&V. De partij likt haar wonden na een zware verkiezingsnederlaag op 26 mei. Die wordt Peeters door heel wat partijgenoten aangerekend. Er werd op gewezen dat de Europese lijst met kopman Peeters nog slechter had gescoord dan de nationale en Vlaamse lijsten. Vanuit zijn eigen partij werd het verhaal de wereld ingestuurd dat Peeters weigerde naar Europa te vertrekken. Hij zou in ruil voor zijn ontslag en zijn opvolging door Beke het interim-voorzitterschap hebben opgeëist.

Vuilspuiterij

Peeters en de rest van de partijtop noemen dat vuilspuiterij. De discussie zou alleen over de timing van het vertrek zijn gegaan. Een optie was dat Peeters pas in oktober vertrok, omdat ook Reynders dan zou overstappen naar de Raad van Europa. Maar nog voor de nederlaag van Reynders in Straatsburg was het al duidelijk dat een verlengd verblijf in de regering voor Peeters geen optie was. De Belgische regels laten de cumul van het ministerschap en een zitje in het Europees Parlement of een tijdelijke vervanging als Europees Parlementslid niet toe.

De nieuwe rolverdeling was geen eenvoudige keuze voor CD&V. Beke dreigt neergezet te worden als een postjespakker die een dubbele pet opzet. Tegelijk kon Beke moeilijk nu per direct vertrekken als voorzitter van een partij die volledig in de touwen hangt. Een mogelijkheid was Crevits al warm te laten draaien als interim-voorzitter. Later zou dat dan via verkiezingen worden omgezet in een permanent mandaat.

Dit is een tijdelijke oplossing om de continuïteit te garanderen Wouter Beke Voorzitter CD&V