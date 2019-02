Youth for Climate organiseert op 15 maart 'wereldwijde staking' voor het klimaat

Onder de noemer 'Global Strike for Future' organiseren de klimaatjongeren van Youth for Climate op vrijdag 15 maart een wereldwijde staking voor een beter klimaat. Die oproep tot jong en oud lanceren ze met een nieuw gelijknamig Facebookevenement.

Al vier donderdagen op rij trekken de klimaatspijbelaars aan de alarmbel zodat de volwassenen en met name de politici beseffen dat hun toekomst in gevaar is indien de opwarming van de aarde niet onder de 2 graden Celsius blijft.