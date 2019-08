Yves Leterme: 'De toestand is nog erger dan toen ik premier was. Het lukt gewoon niet meer'

Gewezen premier en CD&V-coryfee Yves Leterme vindt dat de Vlaamse christendemocraten een andere voorzitter moeten kiezen dan Hilde Crevits om de partij uit zijn bestaanscrisis te leiden.

Dat zegt hij in Het Laatste Nieuws.

'Ik fan van Hilde. Ik heb haar ooit zelf gekozen als minister, wat ze nu twaalf jaar uitstekend doet, met grote bijval in West-Vlaanderen. Maar ik ben niet overtuigd dat zij de beste optie is om de herijking en de nieuwe positionering van CD&V gestalte te geven', zegt Leterme. 'Ze zou een uitstekende voorzitter zijn van een klassieke partij in normale tijden. Maar zoals CD&V er nu voorstaat, moet er wel eens een risico worden genomen en moet je durf tonen. Als toppoliticus met 15 jaar ervaring ben je daar niet noodzakelijk klaar voor of toe bereid.'

Leterme, die zelf de reputatie had van politieke lefgozer, zou het een aderlating vinden als Crevits geen minister zou blijven. Het ziet er ook naar uit dat CD&V Vlaams toch mee gaat regeren, nadat Vlaams formateur lang twijfelde tussen de voortzetting van de Zweedse coalitie (N-VA, Open VLD en CD&V) of het Bourgondische alternatief (N-VA, Open VLD en CD&V). 'Ik denk dat de partij moet gaan voor iemand die niet veel te verliezen heeft. Voor iemand die iets verder staat van het hier en nu.'

Adviseur in China

Leterme heeft na passages bij de denktank van rijke westerse landen OESO en het Zweedse IDEA ter promotie van de democratie geen vaste baan bij. Hij is wel nog actief als bestuurder in Duitsland, bij de Europese voetbalbond en als adviseur van de Chinese overheid. Een terugkeer naar de Belgische politiek sluit hij 100 procent uit.

Leterme toont zich erg optimistisch over de politieke toestand in ons land. 'België is een schip dat wil aanmeren, maar dat blijft deinen op de golven die tegen de kade klotsen. Het lukt gewoon niet meer. We botsen tegen de grenzen van ons federale model. Dat zei ik al in 2008, toen ik zelf premier was (hij was bij de politieke crisis 541 dagen premier in lopende zaken, red.). Maar het is nog erger dan toen.'

'We zullen weleens landen, ooit en ergens', zegt hij over de coalitievormingen. 'Maar het zal geen buongoverno zijn, geen goed bestuur. Ik acht dat zeer onwaarschijnlijk.' Het oordeel van Leterme is dat de twee grootste partijen, N-VA en PS niet willen, en de rest niet kan. Toch zouden PS en N-VA, hoe moeilijk ze ook door één deur kunnen, hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

'Ik acht een federale regering zonder N-VA niet wenselijk. Dat PS-kopstuk Paul Magnette het lef heeft om niet met de N-VA te willen praten, is ondemocratisch. Dergelijke oekazes zijn onproductief. Mocht het dictaat van Magnette straks ook de partijlijn blijken, dan vrees ik dat de modale Vlaming die er vandaag - tijdens zijn vakantie - zijn slaap nog niet voor laat, dat die straks toch gaat revolteren. De PS kan en mag haar wil niet opdringen aan Vlaanderen.'

Malgoverno

Ondanks de schaduw van malgoverno wacht er nochtans een gigantische opdracht. 'Mensen zullen offers moeten brengen. Helaas durven de politici dat nog altijd niet luidop zeggen. Nieuwe besparingen, nieuwe inkomsten. Het klimaat, dat gaan mensen voelen. Dat red je niet zonder aan comfort in te boeten. Deze generatie politici staat voor een volgehouden inspanning van 10-15 jaar, gelet ook op de extra kosten van de vergrijzing en van alle andere en van alle andere departementen die om meer geld smeken.'

