Zaak-Conings doet kop rollen van chef militaire inlichtingen

Generaal-majoor Philippe Boucké lag onder vuur, omdat de militaire inlichtingendienst niet op de hoogte was van het feit dat Jurgen Conings, de rechts-extremistische militair die de viroloog Marc Van Ranst wilde vermoorden, op een Ocad-lijst stond als potentieel gevaarlijke extremist. Hij werd ingeschaald op schaal drie, terwijl vier het maximum was.

'In het belang van onze Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid heb ik samen met de chef Defensie beslist een nieuwe chef van de ADIV aan te duiden', zegt Dedonder in een persbericht. 'Dat was geen eenvoudige beslissing en ze werd niet lichtzinnig genomen, maar ze was nodig om de rust rond de ADIV te laten terugkeren.'

Stafchef Michel Hofman had woensdag in de Kamer opnieuw erkend dat Defensie en meer bepaald de ADIV fouten hadden gemaakt in de opvolging van Conings. Ook Boucké zelf had een mea culpae geslagen. 'Ik zal niet rond de pot draaien: er waren meerdere structurele en punctuele disfuncties', erkende ook Boucké, die sinds september vorig jaar aan het hoofd van de ADIV stond, maar nu dus de laan is uitgestuurd.