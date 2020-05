Zakia Khattabi geen rechter bij het Grondwettelijk Hof

De Franstalige liberalen van de MR hadden al in de pers laten weten dat ze de kandidate van Ecolo niet zouden steunen. Zonder de steun van de MR en met de uitgesproken oppositie van van N-VA, Vlaams Belang en Els Ampe van de Open VLD was het duidelijk dat Khattabi niet de vereiste tweederdemeerderheid kon halen. Zij gooide dan ook de handdoek in de ring.

Khattabi, ex-voorzitster van de Franstalige Groenen, gaf vrijdag haar nederlaag toe op Facebook. Zij zei dat de vier jaar voorzitterschap en zeker het einde van haar mandaat zwaar waren geweest en dat ze graag haar engagement voor de rechtsstaat een nieuwe vorm had gegeven, meer in de schaduw. 'Sommigen hebben daar anders over beslist, waarvan akte. Ik zet mijn politiek engagement dus verder in het parlement en ik wil dat met nog gemotiveerder doen', zo liet ze weten.