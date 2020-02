Zeker 39 politici verdienen meer dan de Belgische premier

Dit zijn de grootverdieners in de politiek

Bijna dan veertig politici, ambtenaren en kabinetsmedewerkers verdienen dankzij hun mandaten meer dan de Belgische premier.

Bijna 40 gemeenteraadsleden, schepenen, OCMW-voorzitters, burgemeesters, provincieraadsleden, deputés, gouverneurs, parlementsleden, ministers en kabinetsmedewerkers verdienden in 2018 meer dan een Belgische premier. Charles Michel (MR), die in dat jaar eerste minister was, verdiende 257.089 euro bruto.

De betrokken politici kunnen op verschillende manieren boven de premiernorm uitstijgen. Dat kan zijn omdat ze zelf een bedrijf hebben of nog een andere job hebben. Maar het kan evenzeer doordat ze verschillende politieke mandaten cumuleren.

PS’er Francis Colot was in 2018 de bestbetaalde persoon in de Belgische politieke wereld. Uit zijn eigen aangifte blijkt dat ze in dat jaar 604.000 bruto verdiende. Naast gemeenteraadslid in Gesves was hij ook in dienst als hoofd van de technische dienst bij de Naamse intercommunale Inasep.

Op de tweede plaats staat Tom De Saegher, CD&V-voorzitter in Vlaams Brabant, met 600.000 euro bruto. Hij is aan de slag afdelingshoofd bij het Vlaams departement omgeving Op plaats drie bevindt zich de Schaarbeekse schepen Frédéric Nimal (Défi) met 554.000 euro bruto, die een tweede job heeft als advocaat

Enkele bekende namen in de top 30 zijn voormalig sp.a-minister Johan Vande Lanotte, die in 2018 400.000 euro bruto verdiende. Naast zijn inkomen als burgemeester was hij ook actief bij de Universiteit Gent.

Andere bekende grootverdieners zijn N-VA-Kamerlid An Capoen, die naast Kamerlid ook nog actief was als arts. Huidig CD&V-voorzitter Joachim Coens staat hoog in de lijst omdat hij, naast burgemeester van Damme, in 2018 ook topman was van de haven van Zeebrugge.

Vlaamse en federale ministers verdienen in ons land tussen de 220.000 en de 263.000 euro bruto per jaar. Toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zat in 2018 onderaan die vork, toenmalig federaal vicepremier Jan Jambon (N-VA) bovenaan de vork.

Veel partijvoorzitters, die al een vergoeding krijgen als parlementslid, zitten eveneens in de buurt van die 220.000 euro bruto. In 2018 was de toenmalige CD&V-voorzitter Wouter Beke de bestbetaalde partijleider met 228.000 euro. N-VA-voorzitter Bart De Wever volgt op de tweede plek met 220.000 euro. Het verschil tussen het parlementair mandaat en het totale loon wordt bijgepast door de partij.

Mandatenkoning

De Belgische politicus met de meeste betaalde mandaten in 2018 was de Dendermondse burgemeester Pieter Buyse (CD&V). Voor zestien mandaten kreeg hij een vergoeding. Naast burgemeester was hij ook aan de slag als leraar en zetelde hij in een reeks intercommunales. In 2018 verdiende hij minstens 62.000 euro bruto. Minstens, want voor heel wat mandaten moet hij geen exacte verdienste aangeven.

De Mechelse schepen Greet Geypen (Open VLD) en Paul Nijlen (CD&V), burgemeester van de gemeente Nijlen, houden er elk vijftien mandaten op na.

De vergoedingen staan te lezen in de aangifte die de betrokken politici, ambtenaren en kabinetsmedewerkers hebben ingediend bij het Rekenhof en die vrijdag in het Staatsblad zijn verschenen. Ze zijn verplicht om die aangifte in te dienen. Als ze dat niet doen, kunnen ze worden gesanctioneerd.

In de lijst staan voor sommige functies precieze bedragen, voor andere vorken. Voor de berekening van de totale bedragen werd steeds het laagste bedrag uit de vork in rekening genomen. Het inkomen van regeringscommissaris is niet in de cijfers opgenomen.

