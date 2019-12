Zelfde operatie kan tot 27 keer duurder zijn in ander ziekenhuis

In ingreep voor een borstverkleining kan tot 27 keer duurder zijn naargelang het ziekenhuis waarin ze gebeurt, leert de jaarlijkse ziekenhuisbarometer van de Christelijke Mutualiteit.

Een klassieke bevaling in een eenpersoonskamer in een Belgisch ziekenhuis kost van 1.065 tot 3106 euro, naargelang het ziekenhuis waarin ze gebeurt. Voor chirurgisce daghospitalisatie om cataract te verwijderen gaat het van 754 tot 1.624 euro. Voor het verwijderen van een galblaas loopt het van 981 euro tot 2.917 euro.

De verschillen blijken uit de jaarlijkse ziekenhuisbarometer van de Christelijke Mutualiteit, waarin prijzen voor vergelijkbare ingrepen worden vergeleken. Het grootste verschil is er voor een borstverkleining, die gaat van een goede honderd euro tot een kleine drieduizend euro.

De prijsverschillen ontstaan omdat artsen vaak bijkomende prestaties uitvoeren en aanrekenen, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp op Radio 1. In het geval van de borstverkleining gaat het dan om 'het mooi afwerken' van de borstverkleining, terwijl dat tot de basisdienstverlening zou moeten behoren. Het probleem is dat de ziekteverzekering die extra kosten niet terug betaalt, de hospitalisatieverzekering evenmin en dat de patiënt vaak niet op de hoogte is, zegt Van Gorp.

Volgens de CM-voorzitter zijn sommige van de extra facturen niet wettelijk, omdat de extra prestaties niet te verantwoorden zijn.

Artsen

Ziekenhuizen zijn voor hun financiering in grote mate afhankelijk van een bijdrage van de artsen, die zelf per medische prestatie worden vergoed. Volgens Van Gorp is er nog te weinig transparantie over welke bedragen via de artsen naar de ziekenhuizen vloeien en in welke mate de extra facturen voor de patiënten daar een onderdeel van zijn.

Eerder dit jaar berichtte De Tijd dat één op de vier ziekenhuizen in Vlaanderen in het rood draaien.

'We kunnen niet anders dan concluderen dat ziekenhuizen en/of artsen creatieve manieren zoeken om extra inkomsten te genereren. Niet-vergoedbare honoraria zijn er daar één van, maar ook de ereloonsupplementen, kamersupplementen of comfortsupplementen voor bijvoorbeeld een televisie of koelkast op de kamer, blijven oplopen', zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. Door die extra kosten is er in sommige ziekenhuizen nog nauwelijks een prijsverschil tussen eenpersoonskamers en gemeenschappelijke kamers.