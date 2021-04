Zelfstandige papa's nemen minder geboorteverlof tijdens pandemie

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben kersverse zelfstandige papa's minder geboorteverlof genomen. Mogelijk is dat het gevolg van de coronacrisis.

Sinds 1 mei 2019 kunnen zelfstandige papa's ook geboorteverlof nemen. Tot dan was vaderschapsverlof niet mogelijk voor hen. Aanvankelijk ging het om 10 dagen, maar sinds dit jaar hebben kersverse vaders - ook werknemers - recht op 15 dagen verlof bij de geboorte van hun kind.

Uit cijfers van het sociaal verzekeringsfonds Acerta blijkt dat kersverse papa's die als zelfstandige in hoofdberoep werken en geboorteverlof aanvragen doorgaans alle verlofdagen opnemen. In 2019 ging het gemiddeld om 88,8 procent, in 2020 gemiddeld om 91,3 procent.

Het overbruggingsrecht is bij een verplichte sluiting van uw zaak niet cumuleerbaar met de geboorte-uitkering. Liesbet Desmedt Acerta

In 2021 lijken de cijfers lager te liggen (85,2%). 'In het eerste kwartaal van dit jaar is minder geboorteverlof genomen. Wie afgelopen kwartaal papa werd, heeft echter nog tijd om een aanvraag in te dienen. Dat kan tot de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. Als het kindje in de laatste maand van een kwartaal geboren wordt, hebben papa's een extra maand voor de aanvraag', weet Liesbet Desmedt van Acerta.

'Maar we denken dat corona een rol speelt. Het overbruggingsrecht, een soort werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen, is bij een verplichte sluiting van uw zaak niet cumuleerbaar met de geboorte-uitkering', zegt Desmedt.

Krijgt u een overbruggingsrecht omwille van een forse omzetdaling (en dus geen verplichte sluiting), dan kunt u beide uitkeringen wel combineren. Er is wel een maar. 'Als zelfstandige vaders het geboorteverlof aanvragen en ontvangen, zullen ze minder overbruggingsrecht ontvangen. Hier geldt een cumulplafond tot het bedrag van het overbruggingsrecht', zegt Desmedt.