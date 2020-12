Zelfstandigen krijgen recht op acht gratis sessies bij psycholoog

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen gebruikmaken van acht volledig terugbetaalde sessies bij een klinisch psycholoog. Minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) trekt daarvoor een budget van 11 miljoen euro uit.

Een van de voorstellen van de Taskforce Kwetsbare Groepen was de terugbetaling voor zelfstandigen van sessies bij een psycholoog. De bedoeling van de maatregel is de getroffen zelfstandigen extra te ondersteunen met geestelijke gezondheidszorg.

Concreet kunnen alle zelfstandigen die door de crisis getroffen worden in 2021 acht sessies met een klinisch psycholoog terugbetaald krijgen. De regering trekt daarvoor een budget van 11 miljoen euro uit.

De stress die de coronacrisis veroorzaakt, met name voor degenen wier levenswerk in gevaar komt, is enorm. David Clarinval Minister van Zelfstandigen

Onder de vorige regering werd al beslist voor iedereen acht sessies per jaar (gedeeltelijk) terug te betalen via de ziekteverzekering, op 11,20 euro remgeld na. Voor zelfstandigen zouden de acht bezoeken nu volledig gratis worden. Minister Clarinval spreekt van een 'cruciale maatregel', die tot stand kwam in samenwerking met minister voor Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS).