Zes op tien bedrijven verwachten jobverlies

In de handel zullen wellicht zowat 48.000 banen verdwijnen en in de industrie 35.000, hoewel de omzet opveert. Dat zegt de Nationale Bank.

De ondernemingen boekten vorige week een omzet die 26 procent lager was dan voor de coronacrisis. Twee weken voordien bedroeg de daling van de omzet nog 31 procent. Vooral in de handel en in de bouw veerde de omzet op. Maar de toestand blijft kritiek in de horeca en de sector van kunsten, amusement en recreatie.